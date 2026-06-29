Kabar Duka Timnas Belanda, Cody Gakpo Tetap Main Kontra Maroko Meski Kehilangan Calon Anak

JawaPos.com - Konsentrasi Cody Gakpo bersama Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 sempat terganggu setelah mendapat kabar duka. Penyerang Liverpool itu kehilangan calon anak laki-lakinya yang meninggal saat masih dalam kandungan.

Kabar tersebut disampaikan sang kekasih, Noa van der Bij, melalui akun Instagram pribadinya.

"Dengan hati hancur, kami menyampaikan kabar duka bahwa bayi laki-laki kami meninggal dunia saat masih dalam kandungan," tulis Noa.

Pasangan itu sebelumnya telah memberi nama putra mereka, Elijah Raphael Gakpo.

"Elijah Raphael Gakpo. Selamanya dicintai. Selamanya menjadi putra kami. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian semua," lanjut Noa.

Gakpo juga menyampaikan kesedihannya melalui media sosial.

"Ini adalah masa yang sangat berat bagi keluarga kami. Kami memohon agar privasi dan ruang pribadi kami dihargai. Terima kasih atas pengertian Anda," tulis pemain berusia 27 tahun tersebut.

Meski tengah berduka, Gakpo memutuskan tetap bersama Timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Dikutip dari Sky Sports, keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan sang kekasih.