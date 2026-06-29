Kabar Duka Timnas Belanda, Cody Gakpo Tetap Main Kontra Maroko Meski Kehilangan Calon Anak

Cody Gakpo (tengah) kehilangan calon anaknya di tengah Piala Dunia 2026. Meski berduka, penyerang Liverpool itu tetap membela Belanda.(Instagram/@onsoranje)
JawaPos.com - Konsentrasi Cody Gakpo bersama Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 sempat terganggu setelah mendapat kabar duka. Penyerang Liverpool itu kehilangan calon anak laki-lakinya yang meninggal saat masih dalam kandungan.
Kabar tersebut disampaikan sang kekasih, Noa van der Bij, melalui akun Instagram pribadinya.
"Dengan hati hancur, kami menyampaikan kabar duka bahwa bayi laki-laki kami meninggal dunia saat masih dalam kandungan," tulis Noa.
Pasangan itu sebelumnya telah memberi nama putra mereka, Elijah Raphael Gakpo.
"Elijah Raphael Gakpo. Selamanya dicintai. Selamanya menjadi putra kami. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian semua," lanjut Noa.
Baca Juga:Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Jadi Andalan, Bisa Pesta Gol?
Gakpo juga menyampaikan kesedihannya melalui media sosial.
"Ini adalah masa yang sangat berat bagi keluarga kami. Kami memohon agar privasi dan ruang pribadi kami dihargai. Terima kasih atas pengertian Anda," tulis pemain berusia 27 tahun tersebut.
Meski tengah berduka, Gakpo memutuskan tetap bersama Timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Dikutip dari Sky Sports, keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan sang kekasih.
"Cody Gakpo telah memutuskan, setelah berkonsultasi dengan kekasihnya, untuk tetap bersama tim," demikian pernyataan resmi Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB).
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!