Qatar Disebut Terbangkan 2.000 Suporter ke Piala Dunia 2026, Semua Biaya Ditanggung Negara

Kiper Qatar Mahmoud Abunada melakukan penyelamatan penting saat menghadapi gempuran Swiss dalam laga Grup B Piala Dunia 2026 di San Francisco. (QFA)
JawaPos.com - Qatar kembali menjadi sorotan di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Kali ini, perhatian publik tertuju pada laporan yang menyebut negara tersebut menerbangkan sekitar 2.000 suporter untuk memberikan dukungan langsung kepada tim nasional mereka selama turnamen berlangsung.
Berdasarkan laporan The Telegraph, ribuan pendukung yang terpilih memperoleh fasilitas lengkap tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.
Seluruh kebutuhan perjalanan mulai dari tiket pesawat, akomodasi hotel, hingga tiket masuk pertandingan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara program.
Tak hanya itu, para suporter juga menerima paket perlengkapan pendukung yang berisi kaos resmi, syal, bendera Qatar, serta kacamata hitam untuk digunakan selama berada di stadion.
Kehadiran mereka diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang lebih meriah ketika tim nasional Qatar bertanding.
Laporan tersebut juga mengungkap fakta menarik bahwa sebagian peserta yang mengikuti program ini ternyata belum pernah menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung sebelumnya.
Baca Juga:Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Meski demikian, mereka tetap dipilih untuk menjadi bagian dari rombongan pendukung Qatar di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.
Informasi tersebut langsung memicu beragam reaksi di media sosial. Sebagian warganet menilai langkah itu merupakan strategi promosi sekaligus upaya membangun dukungan bagi tim nasional.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026