Qatar Disebut Terbangkan 2.000 Suporter ke Piala Dunia 2026, Semua Biaya Ditanggung Negara

JawaPos.com - Qatar kembali menjadi sorotan di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Kali ini, perhatian publik tertuju pada laporan yang menyebut negara tersebut menerbangkan sekitar 2.000 suporter untuk memberikan dukungan langsung kepada tim nasional mereka selama turnamen berlangsung.

Berdasarkan laporan The Telegraph, ribuan pendukung yang terpilih memperoleh fasilitas lengkap tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.

Seluruh kebutuhan perjalanan mulai dari tiket pesawat, akomodasi hotel, hingga tiket masuk pertandingan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara program.

Tak hanya itu, para suporter juga menerima paket perlengkapan pendukung yang berisi kaos resmi, syal, bendera Qatar, serta kacamata hitam untuk digunakan selama berada di stadion.

Suporter Qatar di Piala Dunia 2026. (istimewa)

Kehadiran mereka diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang lebih meriah ketika tim nasional Qatar bertanding.

Laporan tersebut juga mengungkap fakta menarik bahwa sebagian peserta yang mengikuti program ini ternyata belum pernah menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung sebelumnya.

Meski demikian, mereka tetap dipilih untuk menjadi bagian dari rombongan pendukung Qatar di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.