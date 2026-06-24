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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 24 Juni 2026 | 20.31 WIB

Duel Penentu Grup B! Prediksi Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026

Striker veteran Bosnia dan Herzegovina Edin Dzeko tetap menjadi andalan timnya di Piala Dunia 2026. (Instagram @edindzeko) - Image

Striker veteran Bosnia dan Herzegovina Edin Dzeko tetap menjadi andalan timnya di Piala Dunia 2026. (Instagram @edindzeko)

JawaPos.com - Bosnia dan Herzegovina akan menghadapi Qatar pada laga terakhir Grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung Kamis, 25 Juni 2026.

Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan di grup karena kedua tim masih memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan ke fase berikutnya.

Situasi klasemen membuat pertandingan ini tidak sekadar soal tiga poin. Bosnia dan Qatar sama-sama berada dalam posisi yang belum aman setelah hasil yang mereka raih pada dua pertandingan sebelumnya.

Dengan persaingan yang masih terbuka, kemenangan menjadi target utama bagi kedua tim jika ingin menjaga asa lolos ke babak gugur.

Bosnia memasuki pertandingan dengan modal yang sedikit lebih baik. Tim asuhan Sergej Barbarez memang harus menerima kekalahan telak dari Swiss pada pertandingan kedua, tetapi mereka sebelumnya mampu menahan Kanada dan menunjukkan kapasitas sebagai tim yang mampu bersaing di level tinggi.

Hasil tersebut membuat Bosnia masih memiliki peluang realistis untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Secara permainan, Bosnia terlihat lebih terorganisasi dibandingkan lawannya. Mereka memiliki keseimbangan antara lini belakang dan lini depan, serta mampu membangun serangan melalui kombinasi permainan sayap dan umpan-umpan vertikal yang cepat. Pendekatan ini beberapa kali menyulitkan lawan sepanjang fase grup.

Faktor pengalaman juga menjadi nilai tambah bagi Bosnia. Kehadiran Edin Dzeko di lini depan memberikan dimensi berbeda dalam permainan mereka.

Meski tidak lagi berada di usia muda, Dzeko tetap menjadi sosok penting yang mampu membuka ruang, memenangi duel udara, dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Pengalamannya di pertandingan besar bisa menjadi pembeda dalam laga yang sarat tekanan seperti ini.

Editor: Banu Adikara
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