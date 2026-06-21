Piala Asia vs Piala Dunia: Mengapa Qatar dan Jepang Menunjukkan Wajah yang Berbeda?

Pemain Jepang merayakan gol penyeimbang pada menit ke-89 saat menahan imbang Belanda 2-2 dalam laga Piala Dunia 2026 di Texas. (JFA)
JawaPos.com - Prestasi Qatar dan Jepang dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan fenomena yang menarik di sepak bola Asia.
Qatar mampu menjuarai Piala Asia 2019 dan 2023 secara beruntun, sementara Jepang yang sering dianggap sebagai tim terkuat Asia justru gagal mengangkat trofi pada dua edisi tersebut.
Sebaliknya, ketika berbicara mengenai Piala Dunia, situasinya hampir berbanding terbalik. Jepang tampil impresif pada edisi 2022 dan 2026 dengan sejumlah kemenangan penting atas tim-tim besar, sedangkan Qatar belum mampu menunjukkan pengaruh yang sama di level global.
Perbedaan hasil ini memunculkan berbagai pandangan dari pengamat maupun suporter. Salah satu topik yang sering menjadi bahan diskusi adalah faktor nonteknis dalam kompetisi Asia, termasuk kualitas kepemimpinan wasit.
Dalam beberapa kesempatan, kalangan sepak bola Jepang pernah menyoroti tantangan yang mereka hadapi di ajang Asia.
Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) diketahui beberapa kali mengeluhkan kualitas pengadilan pertandingan pada level regional.
Menurut mereka, pertandingan di Asia sering kali tidak hanya ditentukan oleh kualitas permainan, tetapi juga kemampuan tim dalam menghadapi tekanan dan situasi nonteknis di lapangan.
Pandangan tersebut membuat Jepang memilih fokus pada peningkatan kualitas sepak bola secara menyeluruh.
Filosofi yang berkembang di Negeri Sakura adalah menjadi jauh lebih kuat dibanding lawan sehingga faktor-faktor di luar permainan tidak lagi memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pertandingan.
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