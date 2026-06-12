Argentina Ubah Komposisi Tim di Piala Dunia 2026, Sanggup Pertahankan Status Juara Bertahan?

JawaPos.com - Tim nasional Argentina secara resmi mengumumkan perubahan dalam skuad mereka untuk Piala Dunia 2026. Bek tengah Marcos Senesi ditunjuk sebagai pengganti Leonardo Balerdi yang absen akibat cedera. Keputusan itu diumumkan pada Jumat (12/6), setelah Balerdi mengalami cedera otot pada bagian soleus kaki kanan yang membuatnya tidak memungkinkan tampil di turnamen.

Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) memastikan kondisi itu memaksa Balerdi dicoret dari daftar 26 pemain. Dalam pernyataan resminya, timnas Argentina menyampaikan bahwa cedera itu terjadi menjelang turnamen dan membuat Balerdi tidak bisa pulih tepat waktu untuk ambil bagian di ajang sepak bola terbesar dunia itu.

Sebagai pengganti, pelatih Lionel Scaloni memilih Marcos Senesi untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Pemilihan itu diambil setelah melalui evaluasi, termasuk performa tim dalam laga persahabatan sebelum Piala Dunia melawan Islandia.

Dilansir dari ESPN, Senesi dijadwalkan segera bergabung dengan skuad Argentina di markas mereka di Kansas City, Missouri, menjelang laga perdana Grup J melawan Aljazair pada 17 Juni. Pemanggilan itu terasa istimewa bagi Senesi yang sebelumnya berada di luar skuad utama.

Bek berusia 29 tahun itu pertama kali mendapat panggilan timnas menjelang Finalissima 2022. Menariknya, dalam periode yang sama, Senesi juga sempat mendapat tawaran untuk membela Italia karena memiliki darah keturunan negara tersebut. Namun, Senesi akhirnya memilih untuk memperkuat Argentina di level internasional.

Debutnya bersama tim berjuluk Albiceleste itu terjadi dalam laga uji coba melawan Estonia pada 2022. Sejak saat itu, Senesi beberapa kali tampil, termasuk bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 1-0 atas Venezuela pada Oktober 2025. Sementara itu, penampilan terakhirnya bersama Argentina terjadi saat menghadapi Mauritania dalam laga di Stadion La Bombonera pada Maret 2026.

Baca Juga:Rodrigo De Paul Bertekad Bawa Timnas Argentina Pertahankan Gelar Piala Dunia