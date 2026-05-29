Marcos Senesi Berhasil Direkrut, Tottenham Hotspur Makin Serius Perkuat Lini Belakang

Marcos Senesi gabung Tottenham Hotspur musim depan. (Dok. Marcos Senesi)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur berhasil mendatangkan Marcos Senesi untuk Liga Inggris musim 2026/2027. Mendatangkannya menjadi upaya Roberto De Zerbi memperkuat lini belakang.
Marcos Senesi datang ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer dari Bournemouth. Menurut kabar dari Fabrizio Romano, bek timnas Argentina tersebut akan terikat kontrak selama empat tahun.
"Tottenham menyetujui kesepakatan untuk mendatangkan Marcos Senesi sebagai pemain bebas transfer dari Bournemouth. Kontrak empat tahun telah disepakati dengan Senesi, yang akan menjadi rekrutan kedua Spurs setelah Andy Robertson yang juga bergabung dari Liverpool. Senesi telah menerima semua persyaratan, kesepakatan siap ditandatangani," tulis Fabrizio Romano di Instagram.
Bersama Bournemouth, Marcos Senesi merupakan pemain penting di lini belakang. Melansir Transfermarkt, dia bermain 37 pertandingan di Liga Inggris dan selalu menjadi starter.
Penampilan tangguhnya, membuat Bournemouth tidak kalah dalam 18 laga beruntun. Berkat hasil tersebut, tim asuhan Andini Iraola berhasil lolos ke Liga Europa musim depan.
Secara statistik permainan, Senesi sangat unggul dalam melakukan tekel. Melihat statistik dari laman Premier League, bek 29 tahun tersebut mencatatkan 62 tekel.
Dalam membaca permainan lawan, Senesi juga punya statistik yang cukup apik. Selama bermain 37 pertandingan, dia melakukan 56 intersepsi saat bermain.
Sebagai bek tengah, Senesi kerap memenangkan duelnya dengan pemain lawan. Pemain bertinggi 1,84 meter tersebut sudah memenangkan 196 duel di Liga Inggris.
Menarik dinantikan apakah Marcos Senesi bisa menunjukkan performa tangguhnya di lini belakang Tottenham Hotspur? Untuk saat ini, pihak klub belum memperkenalkannya secara resmi.
