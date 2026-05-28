Senesi Unggul Statistik, Medina Lebih Fleksibel: Siapa Dipilih Scaloni untuk Memperkuat Argentina di Piala Dunia 2026

Bek Timnas Argentina Leonardo Balerdi dan Marcos Senesi. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan memperebutkan tempat di lini belakang timnas Argentina semakin menarik jelang agenda besar internasional tahun ini.
Dari tiga nama yang sebelumnya bersaing, kini duel tersisa hanya antara Marcos Senesi dan Facundo Medina setelah Leonardo Balerdi resmi bergabung ke pemusatan latihan Albiceleste di Ezeiza, Buenos Aires.
Kedatangan Balerdi praktis membuat satu tempat di sektor pertahanan sudah aman. Situasi itu membuat perhatian publik Argentina kini tertuju pada keputusan terakhir pelatih Lionel Scaloni untuk menentukan siapa yang lebih layak melengkapi daftar pemain bertahan.
Jika melihat performa di level klub sepanjang musim, Senesi sebenarnya punya modal kuat. Bek yang dikenal solid dalam duel udara itu tampil cukup konsisten dan memiliki statistik pertahanan yang lebih menonjol dibanding Medina.
Faktor tersebut membuat banyak pendukung Albiceleste menilai Senesi layak mendapatkan tempat.
Namun, kebutuhan tim nasional tidak selalu ditentukan statistik semata. Scaloni dikenal sebagai pelatih yang sangat mempertimbangkan fleksibilitas pemain. Dalam aspek ini, Medina memiliki keunggulan yang cukup penting.
Pemain yang kini membela Marseille tersebut mampu bermain di lebih dari satu posisi. Selain sebagai bek tengah, Medina juga bisa ditempatkan di sektor bek kiri ketika tim membutuhkan perubahan skema permainan.
Kemampuan bermain di beberapa posisi itulah yang membuat peluangnya tetap terbuka lebar.
Dari sisi pengalaman bersama tim nasional, Medina juga sedikit lebih unggul.
Ia tercatat sudah mengoleksi tujuh penampilan bersama Argentina, dengan enam di antaranya berlangsung pada pertandingan resmi kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Senesi baru memiliki tiga caps dan semuanya terjadi dalam laga uji coba.
