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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 17 Agustus 2026 | 20.18 WIB

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

Deportivo La Coruna akan menjamu Elche pada laga pembuka La Liga 2026/2027 di Stadion Riazor. (Deportivo La Coruna) - Image

Deportivo La Coruna akan menjamu Elche pada laga pembuka La Liga 2026/2027 di Stadion Riazor. (Deportivo La Coruna)

JawaPos.com — Deportivo La Coruna akan mengawali comeback ke La Liga 2026/2027 dengan menjamu Elche di Stadion Riazor, Selasa (18/8/2026) pukul 02.00 WIB, dalam laga pembuka yang diprediksi sengit.

Tuan rumah membawa motivasi besar setelah finis kedua Segunda Division musim lalu, sedangkan Elche datang dengan pengalaman lebih matang di kasta tertinggi.

Bagaimana kondisi Deportivo La Coruna jelang laga?

Deportivo La Coruna kembali ke La Liga setelah perjalanan panjang yang sempat membawa klub legendaris Spanyol tersebut terpuruk hingga kasta ketiga.

Mereka memastikan promosi setelah finis di posisi kedua Segunda Division musim lalu dengan torehan 22 kemenangan dan 77 poin.

Di bawah arahan Antonio Hidalgo, Deportivo La Coruna menunjukkan konsistensi sepanjang musim lalu dan kini menghadapi tantangan berbeda di level tertinggi.

Fokus utama The Blue and Whites bukan sekadar meraih kemenangan pada pekan pertama, tetapi membangun fondasi agar mampu bertahan dari persaingan ketat La Liga.

Manajemen Deportivo La Coruna juga bergerak cukup agresif pada bursa transfer musim panas dengan mendatangkan tujuh pemain baru.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Leo Roman yang direkrut dari Mallorca dan menjadi pemain dengan nilai transfer terbesar klub pada musim panas ini.

Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman membuat Deportivo La Coruna memiliki tambahan kekuatan untuk menghadapi Elche.

Editor: Edi Yulianto
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