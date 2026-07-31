3 Alasan Maxence Lacroix Pilih Chelsea Sebagai Tim Baru

Maxence Lacroix gabung Chelsea. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Chelsea telah mendatangkan Maxence Lacroix untuk memperkuat skuadnya. Bek Timnas Prancis tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2032.
Maxence Lacroix menjadi rekrutan kelima Chelsea untuk musim ini. Sebelumnya, The Blues sudah merekrut empat pemain baru yaitu Emmanuel Emegha, Marco Palestra, Geovany Quenda, dan Morgan Rogers.
Ada tiga alasan yang membuat Maxence Lacroix memilih Chelsea sebagai tim barunya. Apa saja hal tersebut? Baca terus artikel ini.
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Maxence Lacroix memantapkan pilihannya bergabung dengan Chelsea karena merupakan salah satu klub terbaik dunia. Dia juga ingin menjadi bagian dari sejarah di tim yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut.
"Saya rasa ini langkah terbaik bagi saya karena ini klub terbaik di dunia. Saya sudah berbicara dengan Malo. Saya sudah berbicara dengan Trev (Chalobah). Saya sudah berbicara dengan Benoit [Badiashile]. Sangat mudah bagi orang untuk berbicara baik tentang klub ini karena memiliki sejarah yang panjang dan saya sangat bangga menjadi bagian darinya sekarang," kata Maxence Lacroix yang dikutip laman resmi Chelsea, Jumat (31/7).
Ketertarikan Lacroix untuk bermain bersama Chelsea juga dipengaruhi Xabi Alonso. Bek 26 tahun tersebut merasa mereka punya keinginan yang sama untuk prestasi Chelsea.
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"Saya berbicara dengan manajer melalui telepon. Kami membahas taktik, kami membahas bagaimana dia melihat permainan. Pertama-tama, saya senang bisa berbicara tentang sepak bola dengannya, dan saya melihat bahwa kami memiliki arah dan keinginan yang sama untuk klub ini," jelas Lacroix.
Malo Gusto yang merupakan rekan setimnya di timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026, menjadi salah satu pemain yang meyakinkan Lacroix untuk bergabung dengan Chelsea. Bek 23 tahun itu merasa Chelsea adalah tim yang tepat untuk Lacroix.
"Ketika saya berbicara dengan pelatih, dan juga dengan orang-orang yang saya kenal dari tim nasional yang bermain untuk Chelsea, seperti Malo, mereka mengatakan kepada saya bahwa ini adalah klub terbaik yang bisa saya tuju," ujar Lacroix.
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