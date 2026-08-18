Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

JawaPos.com - Klub asal Bulgaria, Levski Sofia, akan menghadapi AEK Athens pada leg pertama play-off Liga Champions 2026/2027. The Blues -julukan Levski Sofia- memiliki misi besar, yakni kembali tampil di kompetisi bergengsi tersebut setelah terakhir kali pada 2006 silam.

Levski Sofia akan bertindak sebagai tuan rumah pada pertandingan leg pertama. Sesuai jadwal, klub raksasa Bulgaria itu akan menjamu AEK Athens di Stadion Georgi Asparuhov, Sofia, Bulgaria, Rabu (19/8/2026) pukul 02.00 WIB.

Levski Sofia melaju ke babak play-off setelah bungkam Kairat Almaty dengan skor agregat 2-0. Skuad The Blues juga memiliki modal bagus jelang menghadapi AEK Athens, dengan catatan lima kemenangan beruntun di kandang.

Klub asal Bulgaria itu kini hanya butuh dua catatan positif untuk mewujudkan misi besarnya, yakni kembali merasakan atmosfer Liga Champions setelah terakhir kali terjadi pada 2006. Jika pun pada akhirnya kalah dari AEK Athens, The Blues tetap mengukir kembali sejarah karena akan masuk Liga Eropa, kompetisi yang terakhir kali diikutinya pada 2010.

“AEK memiliki banyak pemain hebat yang berpengalaman dan berkualitas. Bagi kami, siapa pun lawannya tidak menjadi masalah. Kami adalah Levski dan kami akan bermain untuk menang. Semoga tim yang lebih baik yang menang, dan mudah-mudahan itu adalah kami,” ujar bek Levski Sofia, Kristian Dimitrov, dilansir dari laman resmi UEFA, Selasa (18/8/2026).

Pelatih Levski Sofia, Julio Velazquez, mengungkapkan AEK Athens merupakan tim yang kuat dan berpengalaman di kompetisi Eropa. Namun, Velazquez menegaskan Levski Sofia tak gentar dan bakal berusaha semaksimal mungkin mengunci hasil positif demi menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan.

“Ketika berbicara tentang AEK, kita berbicara tentang tim yang sangat serius. Sangat sulit memprediksi gaya bermain mereka. Mereka memiliki variasi permainan yang sangat banyak dan sangat kuat ketika mampu menguasai wilayah pertahanan lawan. Kami harus menunjukkan keberanian dan bermain tanpa rasa takut,” tegas Velazquez.

Dari kubu AEK Athens, Marko Nikolic sebagai pelatih sama sekali tidak memandang sebelah mata Levski Sofia meski timnya lebih berpengalaman di kompetisi Eropa. Sebab, kubu tuan rumah telah menunjukkan kualitasnya dengan menghentikan Ludogarets di kompetisi Eropa.