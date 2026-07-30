Zidane Belum Putuskan Apakah Mbappe Tetap Jadi Kapten Timnas Prancis

Zinedine Zidane ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps. (ig @zidane)
JawaPos.com - Zinedine Zidane belum ingin terburu-buru mengambil keputusan mengenai jabatan kapten Timnas Prancis. Pelatih anyar Les Bleus itu mengungkapkan bahwa dirinya bahkan belum sempat berbicara dengan Kylian Mbappe terkait masa depan ban kapten.
Zidane resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Timnas Prancis pada Selasa lalu. Legenda sepak bola Prancis itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan membuatnya menangani Les Bleus hingga berakhirnya Piala Dunia 2030.
Ini menjadi pekerjaan pertama Zidane sejak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya pada 2021. Selama dua periode menangani Los Blancos, ia sukses mempersembahkan tiga gelar Liga Champions dan dua trofi LaLiga.
Sebagai sosok yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan Euro 2000 saat masih menjadi pemain, ekspektasi besar kini kembali berada di pundaknya. Debut Zidane sebagai pelatih Timnas Prancis dijadwalkan berlangsung pada 25 September saat menghadapi Turki di ajang UEFA Nations League.
Kylian Mbappe menjabat sebagai kapten Timnas Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Namun, status tersebut belum dipastikan akan berlanjut di era kepemimpinan Zidane.
Melansir Bein Sports, pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberi waktu istirahat kepada para pemain usai menjalani turnamen panjang.
"Kami belum berbicara dengan Kylian; hal terpenting baginya adalah beristirahat."
Zidane juga memastikan pembahasan mengenai kapten tim akan dilakukan setelah seluruh pemain kembali berkumpul pada September.
"Kita akan punya kesempatan untuk membahas semua ini [jabatan kapten] dengannya dan semua pemain segera di bulan September."
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