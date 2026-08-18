Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

JawaPos.com — Thailand diprediksi kembali mengalahkan Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Rajamangala Stadium, Bangkok, Selasa (18/8/2026) pukul 20.00 WIB, setelah menang 3-1 pada leg pertama.

Keunggulan agregat membuat Thailand hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket final, sedangkan Singapura wajib menang dengan selisih minimal dua gol.

Thailand Punya Keunggulan Agregat 3-1 Thailand berada di atas angin setelah menundukkan Singapura 3-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.

Hasil tersebut membuat Tim Gajah Perang unggul agregat 3-1 sekaligus memiliki keuntungan besar menjelang laga penentuan di Bangkok.

Thailand langsung memperlihatkan ketajamannya sejak babak pertama melalui dua gol Teerasak Poeiphimai pada menit ke-13 dan 26.

Penyerang tersebut mencetak gol kedua lewat sundulan setelah menerima umpan silang Waris Choolthong dari sisi kiri.

Seksan Ratree kemudian memperbesar keunggulan Thailand menjadi 3-0 pada menit ke-50 setelah menyambut umpan tarik Patrik Gustavsson.

Singapura baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 melalui Ilhan Fandi, tetapi gol tersebut belum cukup menyelamatkan The Lions dari kekalahan.