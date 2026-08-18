Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

Thailand menghadapi Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Rajamangala Stadium, Bangkok. (Instagram @changsuek)
JawaPos.com — Thailand diprediksi kembali mengalahkan Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Rajamangala Stadium, Bangkok, Selasa (18/8/2026) pukul 20.00 WIB, setelah menang 3-1 pada leg pertama.
Keunggulan agregat membuat Thailand hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket final, sedangkan Singapura wajib menang dengan selisih minimal dua gol.
Thailand berada di atas angin setelah menundukkan Singapura 3-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.
Hasil tersebut membuat Tim Gajah Perang unggul agregat 3-1 sekaligus memiliki keuntungan besar menjelang laga penentuan di Bangkok.
Thailand langsung memperlihatkan ketajamannya sejak babak pertama melalui dua gol Teerasak Poeiphimai pada menit ke-13 dan 26.
Penyerang tersebut mencetak gol kedua lewat sundulan setelah menerima umpan silang Waris Choolthong dari sisi kiri.
Seksan Ratree kemudian memperbesar keunggulan Thailand menjadi 3-0 pada menit ke-50 setelah menyambut umpan tarik Patrik Gustavsson.
Singapura baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 melalui Ilhan Fandi, tetapi gol tersebut belum cukup menyelamatkan The Lions dari kekalahan.
Dengan keunggulan dua gol, Thailand tidak harus bermain terbuka sejak awal leg kedua.
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Jawa Pos
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