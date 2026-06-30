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Selasa, 30 Juni 2026 | 13.21 WIB

Super Sub Gabriel Martinelli Jadi Penyelamat Brasil, Jepang Gagal Buat Kejutan di Piala Dunia 2026

Gabriel Martinelli menjadi pahlawan Brasil setelah mencetak gol pada masa injury time yang memastikan kemenangan 2-1 atas Jepang di babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. (Instagram @brasil) - Image

Gabriel Martinelli menjadi pahlawan Brasil setelah mencetak gol pada masa injury time yang memastikan kemenangan 2-1 atas Jepang di babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. (Instagram @brasil)

JawaPos.com - Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 2-1 atas Jepang dalam laga babak 32 besar di Houston pada Selasa (30/6). Gol Gabriel Martinelli pada menit kelima masa tambahan waktu menjadi penentu kemenangan, setelah tim Samba sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama.

Dilansir dari Fox News, Jepang sebenarnya mampu membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat Kaishu Sano yang berawal dari kesalahan lini tengah Brasil. Sano berhasil merebut bola, menggiringnya mendekati kotak penalti, lalu melepaskan tembakan dan menembus gawang Alisson Becker.

Gol itu sempat memunculkan potensi kejutan besar, mengingat Brasil berisiko mengalami kekalahan kompetitif pertama mereka melawan tim Asia dalam sejarah Piala Dunia. Pasalnya, Jepang tampak tampil disiplin dan mampu mengimbangi permainan Brasil sepanjang babak pertama.

Memasuki babak kedua, Brasil meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-56 ketika Casemiro mencetak gol penyeimbang lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan Gabriel Magalhaes. Gol itu menjadi momentum kebangkitan Brasil yang kemudian terus menekan pertahanan Jepang.

Meski terus diserang, Jepang mampu bertahan dengan baik berkat penampilan gemilang kiper Zion Suzuki yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Peluang Vinicius Junior pada menit ke-58 bahkan hanya membentur tiang gawang setelah berhasil ditepis Suzuki.

Namun, dominasi Brasil akhirnya membuahkan hasil pada detik-detik akhir pertandingan. Gabriel Martinelli yang masuk sebagai pemain pengganti menerima umpan terobosan dari Bruno Guimaraes lalu melepaskan tembakan mendatar yang memastikan kemenangan Brasil. Kemenangan itu pun membawa Brasil melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, mereka akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia dan Pantai Gading di New Jersey pada Senin (6/7).

Usai pertandingan, gelandang Brasil Casemiro menegaskan bahwa ketenangan dan kesabaran menjadi kunci kebangkitan timnya. Casemiro menyebut Brasil tetap percaya diri meski menghadapi pertahanan rapat Jepang. “Kemenangan ini tentang ketenangan dan kesabaran kami dalam menekan tim yang bermain sangat bertahan. Itu yang paling penting, kami percaya pada waktunya gol akan datang,” ujar Casemiro dikutip dari ESPN.

Casemiro menambahkan bahwa penguasaan bola sepanjang laga membuat Brasil yakin akan menciptakan peluang. “Kami terus berjuang sepanjang pertandingan. Jepang sangat terorganisasi dalam bertahan, tetapi kami tampil sangat baik di babak kedua dan akhirnya menang,” katanya. Casemiro juga mengaku bangga atas dukungan suporter dan optimistis di babak berikutnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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