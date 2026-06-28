Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengungkap penyebab kecelakaan yang dialaminya pada sesi practice Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Jumat (26/6/2026).

Insiden itu membuatnya kehilangan banyak waktu dan hanya mampu menutup latihan di posisi ke-23, tetapi ia berhasil bangkit sehari kemudian dengan merebut posisi start ketujuh pada sesi kualifikasi.

Meski mengawali akhir pekan dengan hasil kurang memuaskan, pembalap berusia 17 tahun asal Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta tersebut memastikan kondisinya tetap baik setelah terjatuh.

Ia mengakui kecelakaan menjadi faktor utama yang menggagalkan upayanya mencatatkan lap terbaik.

"Hari ini benar-benar bukan awal baik jelang akhir pekan. Pada pagi hari, kami mencoba beberapa hal dengan sepeda motor dan menerima informasi baik, lalu ada perubahan lagi di sesi siang," ujar Veda.

Ia menjelaskan perubahan setelan motor sebenarnya memberikan sejumlah data positif pada sesi pagi. Namun, situasi berubah ketika memasuki sesi practice sore hingga akhirnya mengalami crash pada awal latihan.

"Sayangnya, di awal sesi latihan saya kecelakaan dan kehilangan banyak waktu. Beruntung saya baik-baik saja dan bisa melanjutkan balapan, tapi tak mampu memperbaiki waktu lap saya," kata Veda.

Akibat insiden tersebut, Veda mengakhiri practice Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-23. Padahal, pada awal sesi ia sempat tampil kompetitif sebelum perlahan turun ke urutan ke-21 dan akhirnya finis di posisi ke-23.

Meski kecewa, Veda memilih menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi bersama tim. Ia optimistis masih memiliki peluang memperbaiki performa pada sesi berikutnya.