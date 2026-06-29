Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Jadi Andalan, Bisa Pesta Gol?

JawaPos.com - Pantai Gading dan Norwegia akan saling berhadapan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Duel yang berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memburu tiket ke babak 16 besar.

Pantai Gading akan menghadapi Norwegia di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026), dengan kick-off pukul 00.00 WIB.

Pantai Gading lolos ke babak 32 besar dengan status runner-up Grup E. Tim berjuluk Les Éléphants itu mengoleksi enam poin berkat kemenangan atas Ekuador (1-0) dan Curacao (2-0), serta satu kekalahan dari Jerman (1-2).

Sementara itu, Norwegia melaju sebagai runner-up Grup I dengan enam poin. Tim asuhan Ståle Solbakken meraih kemenangan atas Irak (4-1) dan Senegal (3-2), sebelum kalah 1-4 dari Prancis.

Kedua tim sama-sama mencatat sejarah. Pantai Gading untuk pertama kalinya berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia, sedangkan Norwegia kembali tampil di fase gugur untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1998.

Rekor Pertemuan Pantai Gading vs Norwegia Laga ini akan menjadi pertemuan pertama antara Pantai Gading dan Norwegia di semua ajang. Karena itu, duel diprediksi berlangsung menarik mengingat kedua tim belum pernah saling berhadapan.

Selain itu, kedua tim memiliki kedalaman skuad yang cukup merata dengan sejumlah pemain berkualitas di setiap lini.

Erling Haaland Berpotensi Tambah Pundi-pundi Gol Norwegia memiliki senjata utama di lini depan, yakni Erling Haaland. Striker berusia 25 tahun itu tampil tajam pada Piala Dunia 2026 dengan mencetak empat gol dari dua pertandingan fase grup.

Haaland masing-masing mencetak dua gol saat menghadapi Irak dan Senegal. Ia tidak dimainkan ketika Norwegia kalah dari Prancis karena pelatih Ståle Solbakken melakukan rotasi skuad.