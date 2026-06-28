Tak Punya Mental Bertarung! Zlatan Ibrahimovic Kritik Keputusan Norwegia Istirahatkan Haaland di Laga Kontra Prancis

Zlatan Ibrahimovic (Instagram @iamzlatanibrahimovic)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Swedia, Zlatan Ibrahimovic, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Norwegia yang mengistirahatkan sejumlah pemain utama, termasuk Erling Haaland, saat menghadapi Prancis di laga fase grup Piala Dunia.
Menurut Ibrahimović, keputusan tersebut mencerminkan mentalitas yang kurang tepat untuk sebuah tim nasional yang ingin bersaing di level tertinggi.
Ia menilai Norwegia justru kehilangan kesempatan besar untuk mengamankan posisi puncak grup demi mendapatkan jalur yang lebih menguntungkan menuju babak 32 besar.
Dalam komentarnya, Ibrahimović mengatakan bahwa Norwegia sebenarnya memiliki peluang untuk finis sebagai juara grup.
Namun, keputusan menyimpan beberapa pemain inti menunjukkan bahwa tim sudah memikirkan risiko sebelum pertandingan dimulai.
"Norwegia punya kesempatan untuk memuncaki grup dan mendapatkan lawan perempat final yang lebih mudah, tapi mereka sudah takut sebelum pertandingan. Itu bukan mentalitas yang kamu butuhkan saat bermain untuk negaramu di Piala Dunia," ujar Ibrahimović.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena menyentuh aspek yang sering dianggap penting dalam sepak bola internasional, yakni keberanian menghadapi siapa pun lawan yang dihadapi tanpa terlalu memikirkan skenario yang menguntungkan.
Strategi melakukan rotasi pemain memang lazim diterapkan dalam turnamen besar. Pelatih biasanya mempertimbangkan kondisi fisik pemain, risiko cedera, hingga padatnya jadwal pertandingan.
Namun, langkah tersebut kerap memunculkan perdebatan apabila dianggap memengaruhi ambisi tim untuk meraih hasil terbaik di fase grup.
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