Jadwal Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Argentina Lawan Tanjung Verde, Prancis Hadapi Swedia

JawaPos.com - Jadwal babak 32 besar Piala Dunia 2026 tidak lama lagi akan komplit. Beberapa tim sudah mengetahui lawan yang akan dihadapi. Juara bertahan Argentina di atas kertas mendapat lawan mudah yakni Tanjung Verde, sementara Prancis bersua wakil Eropa lain, Swedia.

Tanjung Verde menggemparkan para pecinta sepak bola setelah pada debutnya di ajang Piala Dunia, mampu lolos ke fase knockout. Bahkan mereka tidak menelan kekalahan dari tiga laga di grup H. Meraih tiga poin, Vozinho dan rekan berada di posisi runner up di bawah Spanyol.

Tak hanya lolos, Tanjung Verde juga singkirkan dua kali juara dunia Uruguay dan langganan Piala Dunia dari Asia, Arab Saudi. Pada babak 32 besar, ketangguhan lini belakang yang dipimpin Diney Borges akan mendapat ujian berat dari Lionel Messi dan rekan.

Di atas kertas, Argentina jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dan melaju ke 16 besar, namun kegigihan para pemain Tanjung Verde dalam bermain, dapat menghadirkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Sementara itu Prancis yang juga menjadi favorit juara akan menghadapi Swedia. Les Blues tampil sempurna di fase grup dengan sapu bersih tiga kemenangan dan memuncaki grup I. Sedangkan Swedia lolos ke fase knockout sebagai salah satu dari delapan tim peringkat tiga terbaik dari grup F.

Laga 32 besar lain yang sudah terkonfirmasi yakni juara dunia empat kali Jerman akan menantang Paraguay, serta Belanda yang akan bertemu Maroko.

Berikut jadwal babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang sudah terkonfirmasi:

Senin, 29 Juni 2026