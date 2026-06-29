Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ujian Berat De Oranje

JawaPos.com - Prediksi skor Belanda kontra Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini. Laga ini menjadi salah satu laga besar yang terlalu dini lantaran dimainkan di babak 32 besar.
Belanda dan Maroko akan saling memulangkan pada laga yang berlangsung di Stadion BBVA, Monterrey, Meksiko, Selasa (30/6) pukul 08.00 WIB. De Oranje - julukan Belanda - menatap laga ini dengan status juara Grup F.
Frenkie De Jong dan kolega mengakhiri babak grup dengan perolehan tujuh poin, hasil dua kemenangan dan satu kali imbang. Sementara Maroko, meski juga mengoleksi tujuh poin, namun harus puas dengan status runner-up Grup C lantaran kalah selisih gol dari Brasil selaku pemuncak.
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Meski sempat dipandang sebelah mata karena skuadnya tidak semewah tim favorit juara lain, Belanda menjelma menjadi tim yang patut diperhitungkan. Sejauh ini, tim besutan Ronald Koeman membuktikan produktivitasnya lewat torehan 10 gol selama babak grup.
Selain itu, kans Belanda untuk melaju jauh juga sangat memungkinkan. Sebab jika menang, Belanda tidak akan berjumpa tim favorit lain di babak 16 besar, melainkan menghadapi Kanada yang sebelumnya menang tipis 1-0 atas Afrika Selatan.
Di kubu Maroko, produktivitas tim berjuluk Singa Atlas selama babak grup memang tidak segarang Belanda. Namun demikian, Maroko telah menunjukkan bahwa mereka masih memiliki determinasi yang sama dengan edisi Qatar sebelumnya.
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Brasil telah merasakan sendiri betapa merepotkannya Achraf Hakimi dan kolega kala ditahan imbang 1-1 di laga perdana Grup C. Selain itu, Maroko juga bisa mengekspos kelemahan Belanda di sektor pertahanan yang sudah kebobolan empat gol selama babak grup.
Dari segi kesiapan tim, Belanda tidak memiliki masalah berarti meski sebelumnya bek sayap Denzel Dumfries dan penyerang, Brian Brobbey diragukan tampil. Kedua pemain ini sempat mengalami cedera ringan namun kini sudah dinyatakan siap tempur.
Maroko juga tidak memiliki masalah berarti perihal ketersediaan pemain. Itu artinya, kedua tim akan datang ke lapangan dengan kekuatan penuh.
Laga ini terbilang sulit diprediksi mengingat status kedua peserta yang merupakan tim besar. Permainan diperkirakan berlangsung terbuka dengan sajian jual beli serangan.
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Kedua tim juga memiliki pemain dengan kecepatan di masing-masing sektor sayap. Oleh karena itu, laga ini diprediksi berjalan seru, yang mana amat dinantikan pencinta sepak bola.
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