Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Banu Adikara
Senin, 29 Juni 2026 | 14.44 WIB

Preview Belanda vs Maroko: Brian Brobbey dan Robin Roefs Siap Jadi Andalan De Oranje di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Kiper Timnas Belanda, Robin Roefs. (Istimewa) - Image

Kiper Timnas Belanda, Robin Roefs. (Istimewa)

JawaPos.com - Belanda menatap babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah keluar sebagai juara Grup F.

Namun, tantangan yang menanti dipastikan tidak mudah. De Oranje akan berhadapan dengan Maroko, semifinalis Piala Dunia 2022 yang kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika.

Di tengah persiapan menghadapi laga tersebut, dua nama menjadi sorotan, yakni penyerang Brian Brobbey dan penjaga gawang muda Robin Roefs.

Brobbey menjadi salah satu pemain paling bersinar di lini depan Belanda sepanjang fase grup. Penyerang berusia 24 tahun itu mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan, termasuk saat Belanda mengalahkan Tunisia 3-1 untuk memastikan diri finis di puncak klasemen Grup F.

Ketajamannya membuat Brobbey menjelma sebagai tumpuan baru serangan tim asuhan Ronald Koeman sekaligus menambah variasi di lini depan bersama Memphis Depay dan Wout Weghorst.

Performa impresif tersebut menjadi modal penting menjelang duel melawan Maroko yang dikenal memiliki organisasi pertahanan sangat disiplin. Pelatih Belanda, Ronald Koeman pun mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan hasil sempurna di fase grup.

Penyerang Belanda Brian Brobbey. (Istimewa)

"Maroko adalah tim yang sangat bagus. Kami tahu pencapaian luar biasa mereka di Piala Dunia 2022 lalu, dan kami harus siap menghadapi mereka," kata Koeman, dikutip Reuters.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Belanda tetap menaruh respek tinggi kepada Maroko yang beberapa tahun lalu mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Denzel Dumfries Jadi Kunci Permainan Ronald Koeman di Timnas Belanda, Ternyata Ini Alasannya! - Image
Piala Dunia 2026

Denzel Dumfries Jadi Kunci Permainan Ronald Koeman di Timnas Belanda, Ternyata Ini Alasannya!

Minggu, 21 Juni 2026 | 21.11 WIB

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Minggu, 28 Juni 2026 | 14.56 WIB

Bakat Keturunan Indonesia Orion Nettl Resmi Dikontrak NEC Nijmegen Hingga 2027, Ini Profilnya - Image
Sepak Bola Dunia

Bakat Keturunan Indonesia Orion Nettl Resmi Dikontrak NEC Nijmegen Hingga 2027, Ini Profilnya

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore