Preview Belanda vs Maroko: Brian Brobbey dan Robin Roefs Siap Jadi Andalan De Oranje di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Kiper Timnas Belanda, Robin Roefs. (Istimewa)
JawaPos.com - Belanda menatap babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah keluar sebagai juara Grup F.
Namun, tantangan yang menanti dipastikan tidak mudah. De Oranje akan berhadapan dengan Maroko, semifinalis Piala Dunia 2022 yang kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika.
Di tengah persiapan menghadapi laga tersebut, dua nama menjadi sorotan, yakni penyerang Brian Brobbey dan penjaga gawang muda Robin Roefs.
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Brobbey menjadi salah satu pemain paling bersinar di lini depan Belanda sepanjang fase grup. Penyerang berusia 24 tahun itu mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan, termasuk saat Belanda mengalahkan Tunisia 3-1 untuk memastikan diri finis di puncak klasemen Grup F.
Ketajamannya membuat Brobbey menjelma sebagai tumpuan baru serangan tim asuhan Ronald Koeman sekaligus menambah variasi di lini depan bersama Memphis Depay dan Wout Weghorst.
Performa impresif tersebut menjadi modal penting menjelang duel melawan Maroko yang dikenal memiliki organisasi pertahanan sangat disiplin. Pelatih Belanda, Ronald Koeman pun mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan hasil sempurna di fase grup.
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"Maroko adalah tim yang sangat bagus. Kami tahu pencapaian luar biasa mereka di Piala Dunia 2022 lalu, dan kami harus siap menghadapi mereka," kata Koeman, dikutip Reuters.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Belanda tetap menaruh respek tinggi kepada Maroko yang beberapa tahun lalu mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia.
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