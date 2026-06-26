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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Jumat, 26 Juni 2026 | 18.11 WIB

Jadwal Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Timnas Jepang Hadapi Brasil, Belanda Lawan Maroko

Timnas Jepang akan bertemu Brasil di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@jfa_samuraiblue)&nbsp; - Image

Timnas Jepang akan bertemu Brasil di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@jfa_samuraiblue)&nbsp;

JawaPos.com - Beberapa laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi terkonfirmasi. Juara dunia lima kali Brasil akan bertemu wakil Asia timnas Jepang. Sementara Belanda bersiap hadapi utusan Afrika, Maroko.

Jepang mengakhiri fase grup sebagai runner up Grup F setelah bermain imbang 1-1 melawan Swedia di pertandingan terakhir. Hasil tersebut membawa Samurai Biru akan bertemu Brasil yang menjadi juara grup C.

Sementara itu, Belanda sukses mengunci posisi juara grup F setelah kandaskan perlawanan Tunisia 3-1. Pada fase knockout 32 besar, Maroko akan menjadi lawan tangguh bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan.

Adapun pemenang di laga Belanda vs Maroko akan berhadapan dengan pemenang laga tuan rumah Kanada melawan Afrika Selatan.

Satu pertandingan di babak 32 besar lain yang juga sudah terkonfirmasi yakni duel antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Cristian Pulisic dan rekan berhasil mengunci status juara grup D, sedangkan Bosnia menjadi salah satu dari delapan tim peringkat tiga terbaik. 

Jadwal babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang sudah terkonfirmasi

Senin 29 Juni 2026

Afrika Selatan vs Kanada

Selasa 30 Juni 2026

Brasil vs Jepang

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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