Uruguay Tersingkir di Fase Grup Piala Dunia 2026, Pesawat Carter Resmi Dibatalkan Federasi dan Beralih ke Komersial

JawaPos.com - Kegagalan Timnas Uruguay melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ternyata membawa dampak lain di luar lapangan. Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF) dikabarkan membatalkan penyediaan pesawat carter untuk kepulangan skuad setelah tim dipastikan tersingkir pada fase grup.

Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh jurnalis Uruguay, Martin Charquero. Menurut laporannya, sejumlah pemain Uruguay akan kembali ke negara asal menggunakan pesawat komersial, berbeda dengan rencana awal yang menyiapkan penerbangan khusus bagi seluruh rombongan tim.

Keputusan tersebut diambil setelah Uruguay gagal memenuhi target lolos ke fase gugur. La Celeste hanya mampu mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan di Grup H.

Pada laga pembuka, Uruguay bermain imbang 2-2 melawan Tanjung Verde. Hasil kurang maksimal kembali didapat saat menghadapi Arab Saudi setelah pertandingan berakhir 1-1.

Uruguay harus mengakui keunggulan juara Dunia tahun 2010 Spanyol dengan skor tipis 1-0.

Dengan koleksi dua poin, Uruguay gagal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar.

Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan di Piala Dunia 2026 mengingat Uruguay datang sebagai salah satu tim unggulan yang memiliki dua gelar Piala Dunia.

Pembatalan pesawat carter ini pun langsung menjadi sorotan di media sosial. Banyak pendukung menilai keputusan tersebut merupakan konsekuensi dari kegagalan tim memenuhi target yang telah ditetapkan federasi.