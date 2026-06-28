Timnas Uruguay Gugur di Fase Grup Piala Dunia, Marcelo Bielsa Pilih Salahkan Diri Sendiri

JawaPos.com - Pelatih timnas Uruguay Marcelo Bielsa secara terbuka mengkritik diri sendiri setelah timnya tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026. Bielsa bahkan mengaku tidak meninggalkan apa pun yang berarti bagi sepak bola Uruguay usai gagal meraih satu pun kemenangan di turnamen itu.

Timnas Uruguay dipastikan angkat koper setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada laga terakhir Grup H piala dunia di Guadalajara pada Sabtu (27/8). Hasil itu menutup perjalanan tim asuhan Marcelo Bielsa dengan catatan mengecewakan dangan hanya mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan.

Dalam pernyataannya usai laga yang dikutip dari ESPN, Marcelo Bielsa berbicara terus terang terkait kontribusinya selama menangani timnas Uruguay. Pelatih asal Argentina itu menilai bahwa kegagalan di piala dunia membuat seluruh pekerjaannya selama tiga tahun menjadi tidak berarti.

“Apa yang saya berikan kepada sepak bola Uruguay adalah tidak ada, karena kontribusi apa pun dari seorang pelatih dalam tiga tahun akan sia-sia tanpa hasil yang positif,” ujar Bielsa.

Pelatih berusia 70 tahun itu juga mengakui bahwa publik kemungkinan besar akan mengingatnya sebagai pelatih yang gagal memberikan dampak. “Jika Anda bertanya bagaimana mereka akan mengingat saya, mereka akan mengingat saya sebagai seseorang yang tidak meninggalkan apa pun,” tambah Marcelo Bielsa.

Sebelumnya, Bielsa memang telah mengumumkan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan pelatih kepala Uruguay setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Kekalahan dari Spanyol pun menjadi penutup perjalanan karirnya bersama tim berjuluk La Celeste itu.

Dalam kesempatan yang sama, Bielsa mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Uruguay. Bielsa tidak berusaha mengalihkan kesalahan kepada pemain maupun faktor lain.

“Para jurnalis, para pendukung Uruguay, kalian semua ingin menyalahkan saya atas apa yang terjadi dan saya harus menerima itu. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan,” tegas Marcelo Bielsa.