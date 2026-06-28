Marcelo Bielsa Akui Gagal Total Bersama Uruguay, Sebut Tak Meninggalkan Warisan Apa Pun

JawaPos.com - Marcelo Bielsa melontarkan pernyataan yang mengejutkan setelah langkah Timnas Uruguay terhenti di Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Argentina itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya merasa gagal selama menangani La Celeste dan menilai tidak meninggalkan warisan apa pun bagi sepak bola Uruguay.

Ucapan tersebut disampaikan Bielsa dalam konferensi pers seusai pertandingan. Dengan nada penuh kekecewaan, ia menilai seluruh pencapaian yang diraih Uruguay selama masa kepemimpinannya tidak memiliki arti setelah tim gagal mencapai target utama di turnamen paling bergengsi tersebut.

"Apa yang saya tinggalkan untuk sepak bola Uruguay adalah tidak ada. Posisi keempat di kualifikasi tidak berharga, posisi ketiga di Copa América tidak berharga, dan penampilan ini tidak perlu saya definisikan," ujar Bielsa.

Pelatih berusia 70 tahun itu bahkan menegaskan bahwa jika publik mengingat masa kepemimpinannya nanti, ia berharap dikenang sebagai pelatih yang gagal memberikan sesuatu yang berarti.

"Jika Anda bertanya bagaimana masa jabatan saya akan diingat, itu adalah masa jabatan yang tidak meninggalkan apa-apa," lanjutnya.

Marcelo Bielsa mulai menangani Uruguay pada 2023. Kehadirannya sempat membawa harapan besar karena filosofi permainan menyerang dan intensitas tinggi yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Di bawah arahannya, Uruguay tampil cukup meyakinkan pada babak kualifikasi Piala Dunia dan mampu mengakhiri kompetisi di peringkat keempat.

Tak hanya itu, Uruguay juga berhasil finis di posisi ketiga Copa América.