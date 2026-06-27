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Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.14 WIB

Cuma Koleksi 2 Poin, Uruguay Gagal ke Fase Gugur Piala Dunia 2026

Timnas Uruguay. (Istimewa) - Image

Timnas Uruguay. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim nasional Uruguay gagal melangkah ke fase gugur (32 besar) Piala Dunia 2026 setelah ditumbangkan Spanyol 0-1 pada laga terakhir Grup H Piala di Stadion Akron, Guadalajara, Meksiko, Sabtu pagi WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman FIFA, satu-satunya gol pada pertandingan itu dilesakkan pemain sayap Spanyol, Alex Baena pada menit ke-42.

Hasil tersebut membuat Uruguay mengulang sejarah pada Piala Dunia 1962, 1974 dan 2002, di mana mereka tidak mampu lolos dari fase grup.

Sementara Spanyol terus melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali merengkuh gelar juara Piala Dunia seperti tahun 2010.

Di klasemen akhir Grup H, Uruguay berada di posisi ketiga dengan koleksi dua poin dari tiga pertandingan.

Spanyol ada di urutan satu dengan tujuh poin, diikuti Tanjung Verde di peringkat kedua dengan tiga poin yang membuat kedua negara itu berhak tampil di 32 besar.

Saat bersua Uruguay, Spanyol menampilkan strategi khas mereka yakni penguasaan bola dengan umpan-umpan pendek.

Berdasarkan catatan FIFA, penguasaan bola Spanyol mencapai 53 persen dengan 635 umpan sepanjang laga, di mana 575 operan terhitung sukses.

Uruguay yang membutuhkan kemenangan pun tertekan dan cuma mampu melepaskan 299 umpan pada pertandingan tersebut (227 operan berhasil).

Editor: Banu Adikara
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