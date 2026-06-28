Zidane Bandingkan Mbappe dan Dembele, Sebut Keduanya Punya Keunggulan yang Berbeda

Zinedine Zidane memberikan pendapatnya tentang Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. (Zinedine Zidane)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane, memberikan pandangannya mengenai dua pemain andalan tim nasional Prancis, Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.
Menurutnya, keduanya merupakan pemain luar biasa, tetapi memiliki karakter dan cara berkontribusi yang sangat berbeda bagi tim.
Zidane menilai Dembele adalah sosok pemain yang selalu mengutamakan kepentingan tim. Ia dikenal rendah hati, disiplin, dan tidak ragu mengikuti instruksi pelatih demi menjalankan strategi yang telah disiapkan.
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Selain memiliki kemampuan menyerang yang mumpuni, Dembele juga dinilai rela bekerja keras ketika tim kehilangan bola. Ia aktif membantu pertahanan, menutup ruang lawan, serta mendukung rekan-rekannya di berbagai situasi pertandingan.
Bagi seorang pelatih, pemain dengan karakter seperti ini menjadi aset penting karena mampu menjaga keseimbangan permainan tim.
Di sisi lain, Zidane melihat Mbappe sebagai pemain yang memiliki mentalitas berbeda. Penyerang berusia muda itu dikenal memiliki naluri menyerang yang sangat tinggi dan kemampuan luar biasa untuk mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen.
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Menurut Zidane, Mbappe adalah tipe pemain yang tidak membutuhkan banyak peluang untuk menjadi pembeda.
Dengan kecepatan, penyelesaian akhir, serta insting mencetak gol yang dimilikinya, ia mampu menentukan hasil pertandingan dalam hitungan detik.
"Sebagai pelatih, Anda mencintai pemain seperti Dembele karena segala yang ia bawa bagi tim. Tapi, jika Anda membutuhkan seseorang yang bisa memenangkan pertandingan dengan satu aksi saja, Anda memilih Mbappe," ujar Zidane.
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