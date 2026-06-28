Lionel Messi Makin Tak Terkejar! Daftar Top Skor Piala Dunia 2026 Berubah, Erling Haaland dan Kylian Mbappe Tertinggal

Lionel Messi merayakan gol tendangan bebas ke gawang Yordania yang membuatnya semakin kokoh di puncak daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan koleksi enam gol. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com — Lionel Messi semakin kokoh di puncak daftar top skor Piala Dunia 2026 setelah mencetak satu gol saat membawa Argentina mengalahkan Yordania 3-1 pada laga terakhir fase grup, Minggu (28/6/2026).
Tambahan gol itu membuat megabintang Argentina mengoleksi enam gol dan unggul dua gol atas para pesaing terdekatnya.
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Lionel Messi kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pembeda dalam kemenangan Argentina atas Yordania.
Gol yang dicetak melalui tendangan bebas pada menit ke-80 memastikan kemenangan 3-1 sekaligus memperlebar jaraknya di daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026.
Sebelumnya, Argentina sudah unggul melalui Giovani Lo Celso dan Lautaro Martinez. Lo Celso membuka keunggulan lewat tendangan bebas indah pada menit ke-18 setelah golnya di awal pertandingan dianulir karena offside.
Lautaro Martinez kemudian menggandakan keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-31.
Hadiah penalti diberikan setelah tinjauan VAR memastikan Marcos Senesi mendapat pelanggaran berupa tendangan ke wajah di dalam kotak penalti.
Yordania sempat memperkecil kedudukan melalui Musa Al Taamari pada menit ke-55.
Namun, Lionel Messi memastikan kemenangan Argentina lewat eksekusi tendangan bebas melengkung ke pojok kanan atas gawang yang tak mampu dihentikan kiper lawan.
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