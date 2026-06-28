Jadwal Lengkap 32 Besar Piala Dunia 2026: Lionel Messi Hadapi Ketangguhan Tembok Tanjung Verde!

Lionel Messi akan memimpin Argentina menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan target mengamankan tiket ke 16 besar. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com — Babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi dimulai setelah fase grup berakhir pada Minggu (28/6/2026) pagi WIB.
Sebanyak 32 negara memastikan tiket ke fase gugur, termasuk Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan akan menghadapi debutan sensasional Tanjung Verde pada Sabtu (4/7/2026) dini hari WIB.
Seluruh pertandingan kini berlangsung dengan sistem gugur sehingga tidak ada lagi kesempatan memperbaiki hasil.
Tim yang kalah langsung tersingkir, sedangkan pemenang melaju ke babak 16 besar untuk menjaga asa menjadi juara dunia.
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Fase gugur dibuka dengan pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada pada Senin (29/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Laga pembuka tersebut dijadwalkan disiarkan langsung melalui TVRI sebagai awal persaingan menuju trofi Piala Dunia 2026.
Sebanyak 32 tim lolos dari fase grup setelah menjalani persaingan ketat dalam beberapa pekan terakhir. Kini seluruh peserta menghadapi tantangan berbeda karena setiap pertandingan menjadi penentu nasib mereka di turnamen.
Atmosfer dipastikan semakin panas karena tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Satu gol atau satu momen krusial bisa menjadi pembeda antara melanjutkan perjalanan atau langsung angkat koper.
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Rangkaian pertandingan menarik langsung tersaji pada Selasa (30/6/2026) dini hari WIB. Brasil akan menghadapi Jepang pada pukul 00.00 WIB sebelum Jerman bertemu Paraguay pukul 03.30 WIB.
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