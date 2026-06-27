Lionel Messi Juara Lagi? Berikut Calon Lawan Argentina di 16 Besar hingga Final Piala Dunia 2026

Kapten timnas Argentina Lionel Messi. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Argentina seperti dinaungi Dewi Fortuna pada Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, calon lawan yang akan dihadapi mulai babak 32 besar hingga perempat final di atas kertas masih di bawah kekuatan tim berjuluk La Albiceleste.

Argentina sendiri sudah dipastikan menjadi juara grup J setelah meraih dua kemenangan atas Aljazair dan Austria sehingga unggul head to head dari kedua tim tersebut. Dengan hasil pertandingan terbaru pada Sabtu (27/6) pagi tadi, maka lawan kuat seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan Spanyol baru akan dihadapi di laga final.

Pada babak awal fase knockout, Argentina akan hadapi tim debutan sekaligus kejutan, Tanjung Verde yang mampu menjadi runner up grup H di bawah Spanyol. Vozinho dan kolega sukses singkirkan juara dunia dua kali Uruguay finish di posisi tiga klasemen.

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Pada babak 16 besar, lawan relatif mudah kembali menjumpai yakni pemenang laga Australia vs Mesir. Jika tidak ada kejutan berarti dari wakil Asia dan Afrika tersebut, Argentina dapat melaju ke delapan besar.

Tim kuat berpotensi baru akan dihadapi Argentina pada perempat final yakni Kolombia dan Portugal. Kolombia menjadi lawan tangguh di zona CONMEBOL dengan terakhir kali kedua negara bertemu di final Copa America 2024.

Sementara Portugal dengan Cristiano Ronaldo jelas akan menjadi lawan sepadan bagi tim Tango. Duel Messi dan Ronaldo dapat dipastikan akan membuat laga tersebut menjadi yang paling banyak ditonton dalam sejarah Piala Dunia. Meski demikian, tim mudah juga bisa saja menjadi lawan di perempat final seperti Swiss, Aljazair, hingga Kroasia.

Pada babak semifinal, rival klasik Amerika Selatan yakni Brasil atau juara dunia tahun 1966 Inggris berpeluang menjadi lawan Argentina.

Calon Lawan Argentina di Fase Knockout Piala Dunia 2026: 32 Besar: vs Tanjung Verde

16 Besar: vs Mesir/Australia

Perempat Final: vs Swiss/Kolombia/Portugal/Aljazair/Kroasia

Semifinal: vs Brasil/Inggris