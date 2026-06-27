Prediksi Skor Yordania vs Argentina: Momentum Jelang Final "Kepagian", Lionel Messi Bisa Tambah Koleksi Gol

JawaPos.com - Timnas Argentina akan menghadapi Yordania pada laga penutup Grup J Piala Dunia 2026. Laga ini bisa menjadi momentum bagi Lionel Messi untuk menambah pundi-pundi golnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.

Duel Argentina kontra Yordania akan digelar di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pukul 09.00 WIB. Bisa dibilang, laga ini sudah tidak berarti apa-apa bagi kedua kesebelasan.

Argentina sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar dengan status juara Grup J setelah mengemas enam poin dari dua kemenangan melawan Austria dan Aljazair. Sementara Yordania dipastikan tersingkir setelah kalah dari kedua negara tersebut.

Meski demikian, pertandingan ini bisa menjadi momentum bagi Messi untuk mempertajam rekor golnya. Pemain berjuluk La Pulga itu saat ini resmi menyandang status pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan koleksi 18 gol.

Tampaknya, Messi juga tidak ingin kehilangan kesempatan menambah pundi-pundi golnya. Meski laga kontra Yordania sudah tidak berpengaruh bagi Argentina, La Pulga berpotensi tetap akan turun dalam laga melawan Yordania demi mempertajam catatan golnya.

Apalagi, Messi saat ini dibayangi ketat oleh bintang Prancis, Kylian Mbappe yang mengemas 16 gol di Piala Dunia. Oleh sebab itu, pertandingan kontra Yordania akan menjadi momentum bagus bagi La Pulga untuk mempertajam sekaligus memperlebar jarak dari kejaran Mbappe.

Bicara kondisi skuad, kedua kesebelasan tidak mengalami kendala. Pelatih Yordania, Jamal Sellami, kemungkinan besar akan tetap menurunkan pemain-pemain terbaiknya demi memburu hasil positif pertama mereka di ajang bergengsi tersebut.

Sementara dari kubu Argentina, tampaknya Lionel Scaloni akan sedikit melakukan rotasi. Namun, Messi tetap masuk dalam skema permainannya meski diprediksi tidak akan tampil penuh dalam laga tersebut.

Seperti yang sudah disinggung di awal, Argentina sudah memastikan diri lolos ke fase gugur sebagai juara Grup J. La Albiceleste nantinya bakal menghadapi runner-up dari Grup H di babak 32 besar.

Menariknya, Argentina berpotensi memainkan laga final ‘kepagian’ di babak gugur. Sebab, Spanyol dan Uruguay akan berduel memperebutkan status juara dan runner-up Grup H Piala Dunia 2026. Duel tersebut berlangsung pada Sabtu (27/6) pukul 07.00 WIB.