Scaloni pastikan Messi Tak Akan jadi Starter di Laga Lawan Yordania

Miroslav Klose memberikan respons penuh respek setelah Lionel Messi memecahkan rekor gol Piala Dunia miliknya. Legenda Jerman itu mengaku sudah lama mengagumi kapten Argentina tersebut. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengonfirmasi pemain bintangnya Lionel Messi tidak bermain dari awal pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 melawan Yordania di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pagi WIB, dikutip dari ANTARA.

Scaloni mengatakan bahwa Messi, yang mencetak semua lima gol Argentina di Piala Dunia 2026, kemungkinan akan masuk pada babak kedua.

"Leo akan berada di bangku cadangan. Saya masih belum akan mengumumkan susunan pemain terakhir, tetapi Leo akan masuk bermain nanti," kata Scaloni, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu.

Argentina sebagai juara bertahan sudah memastikan diri sebagai juara Grup J dan lolos ke babak 32 besar. Hal inilah yang membuat Scaloni akan memanfaatkan laga melawan Yordania untuk mengistirahatkan para pemain kuncinya sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum mendapat menit bermain.

Kendati menurunkan pemain-pemain lapis kedua, Scaloni memastikan ide permainan La Albiceleste (Putih dan Biru Langit) tak akan berubah.

"Saya pikir ketika ada kesempatan, banyak pemain hebat yang juga pantas mendapatkan kesempatan bermain. Ide kami adalah agar tim tetap bermain dengan cara yang sama," tutur juru taktik yang mempersembahkan dua gelar Copa America dan satu gelar Piala Dunia tersebut.

Messi, yang baru berusia 39 tahun, kini memimpin persaingan pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan lima gol, mengungguli Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang mengemas empat gol.

Selain menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, Messi itu juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan koleksi 18 gol.

"Di diri Leo, Anda bisa melihat segalanya. Dia berada di level yang sama seperti pada 2022, bahkan mungkin lebih baik," kata bek kiri Nicolas Tagliafico.

Sementara itu, Yordania yang sudah dipastikan tersingkir tetap memperkirakan akan menghadapi laga yang sangat sulit melawan Argentina meskipun Messi tidak menjadi starter.

Baca Juga:Zico Ingatkan Brasil Betapa Bahayanya Kekuatan Jepang di Piala Dunia 2026

Tim berjuluk Al-Nashama (Para Kesatria) itu menatap laga terakhir untuk mendapatkan poin pertamanya sebagai salah satu tim debutan di edisi tahun ini.