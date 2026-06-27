Idolakan Lionel Messi! Bintang Baru Persebaya Surabaya Jagokan Timnas Argentina Juara Piala Dunia 2026

Dicky Kurniawan saat perkuat Green Force pada 2021 dan kini diperkenalkan sebagai pemain anyar Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Bintang baru Persebaya Surabaya Dicky Kurniawan terang-terangan menjagokan Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun yang baru dikontrak Green Force selama tiga musim itu berharap Lionel Messi kembali membawa La Albiceleste melangkah jauh dan mempertahankan prestasi di turnamen paling bergengsi dunia.
Piala Dunia 2026 menjadi tontonan wajib bagi jutaan pecinta sepak bola, termasuk para pemain yang sedang menjalani persiapan kompetisi bersama klub masing-masing. Salah satunya adalah Dicky Kurniawan, rekrutan anyar Persebaya Surabaya yang mengikuti setiap perkembangan turnamen dengan antusias.
Pemain yang resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk tiga musim ke depan itu sudah memiliki tim favorit sejak awal turnamen bergulir. Tanpa ragu, Dicky Kurniawan memilih timnas Argentina sebagai negara yang paling dijagokannya untuk kembali bersinar di panggung dunia.
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Menurut dia, Argentina masih memiliki kualitas skuad yang sangat mumpuni meski menghadapi persaingan ketat dari negara-negara besar lainnya. Status sebagai juara bertahan juga membuat La Albiceleste layak diperhitungkan sebagai kandidat kuat peraih trofi.
"Saya menjagokan Argentina di Piala Dunia kali ini. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas dan sudah menunjukkan performa yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap mereka bisa kembali melangkah jauh di turnamen ini," ujar Dicky.
Pilihan Dicky ternyata bukan sekadar karena kekuatan tim Argentina saat ini. Ada sosok yang menjadi alasan utama dirinya selalu mengikuti perjalanan La Albiceleste di berbagai ajang internasional, yakni Lionel Messi.
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Dicky mengaku telah mengidolakan Messi sejak masih kecil. Gaya bermain, visi mengatur serangan, hingga kontribusi sang megabintang untuk tim menjadi inspirasi yang memengaruhi banyak pesepak bola muda, termasuk dirinya.
"Sejak kecil saya memang mengidolakan Lionel Messi. Cara dia bermain, visi, dan kontribusinya untuk tim selalu menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Karena itu saya selalu mengikuti perjalanan Argentina di setiap turnamen besar," jelas Dicky.
Kekaguman tersebut membuat Dicky selalu memberikan dukungan kepada Argentina setiap kali tampil di turnamen besar. Baginya, kehadiran Messi selalu menghadirkan daya tarik tersendiri yang sulit dilewatkan.
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