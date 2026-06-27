Cetak Hattrick, Ousmane Dembele Dipuji Pelatih Norwegia

Penyerang timnas Prancis Ousmane Dembele cetak hattrick di Piala Dunia 2026. (@FIFAWorldCup/X).
JawaPos.com - Pemain timnas Prancis Ousmane Dembele mendapatkan pujian dari pelatih timnas Norwegia Stale Solbakken setelah pemenang Ballon d'Or 2025 itu mencetak hattrick ke gawang skuadnya pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026, Sabtu WIB, dikutip dari ANTARA.
Bermain di Stadion Boston, tiga gol Dembele tercipta pada babak pertama (7', 20', 32') untuk mengantarkan Le Bleus menutup Grup I dengan kemenangan 4-1.
"Jelas hari ini Dembele sedang menjalani hari ketika setiap sentuhan bolanya begitu sempurna dan itu sangat menyulitkan kami. Kami tidak mampu membantu Fredrik (Andre Bjorkan), bek kiri kami. Dua penyelesaian akhir Dembele benar-benar berkelas dunia. Gol ketiganya seharusnya bisa kami hindari," kata Solbakken, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu.
Catatan itu membuat Dembele menjadi pencetak trigol pertama pada babak pertama laga Piala Dunia sejak Oleg Salenko yang melakukannya untuk Rusia saat menghadapi Kamerun pada Piala Dunia 1994.
Hattrick itu juga menjadi yang tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia. Rekor tercepat masih dipegang Erich Probst dari Austria yang mencetak trigol hanya dalam waktu 24 menit saat menghadapi Cekoslowakia pada Piala Dunia 1954.
Kini, Dembele sudah mencetak empat gol di Piala Dunia 2026, juga di keseluruhan Piala Dunia yang dia ikuti setelah 2018 dan 2022. Gol pertamanya dilesakkan ke gawang Irak dalam kemenangan 3-0 pada laga kedua.
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Secara keseluruhan, bintang klub Paris Saint-Germain itu telah mencetak 11 gol untuk Prancis dalam 62 penampilannya sejak debutnya pada September 2016 menghadapi Italia pada laga persahabatan.
Kemenangan Prancis sangat disyukuri oleh asisten pelatih Prancis Guy Stephan yang pada laga ini memimpin tim, menggantikan peran Didier Deschamps yang absen karena menghadiri pemakaman ibunya.
Tiga kemenangan dalam tiga laga mengantarkan Prancis lolos ke babak 32 besar dan akan menantang Swedia di babak ini pada Rabu (1/7) pukul dini hari WIB di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat.
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