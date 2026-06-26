Pelatih Pantai Gading Kecam Komentar Bastian Schweinsteiger Soal Gaya Sepak Bola Afrika: Itu Rasis!

JawaPos.com - Pelatih timnas Pantai Gading, Emerse Fae, melontarkan kritik keras terhadap mantan gelandang Jerman, Bastian Schweinsteiger, setelah komentarnya soal gaya bermain tim Afrika itu memicu kontroversi di Piala Dunia 2026.

Schweinsteiger sebelumnya menyebut Pantai Gading bermain dengan gaya sepak bola Afrika yang menurutnya cenderung liar dan kurang disiplin secara taktik.

Melansir BBC, ucapan tersebut langsung menuai reaksi, terutama setelah Pantai Gading memastikan diri lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Emerse Fae: Saya Kecewa Mendengarnya Usai kemenangan 2-0 atas Curaçao yang memastikan tiket ke fase gugur, Fae mengaku sangat kecewa dengan komentar mantan bintang Bayern Munchen dan timnas Jerman tersebut.

"Menurut saya ini menyedihkan," kata Fae.

Ia mengaku selama ini menghormati Schweinsteiger sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain.

"Schweinsteiger adalah pemain yang sangat bagus; saya selalu menyukainya sebagai gelandang dan cara dia memahami sepak bola. Ketika saya mendengar komentarnya, saya kecewa pada orang itu."

Menurut Fae, komentar tersebut mencerminkan stereotip lama terhadap sepak bola Afrika.