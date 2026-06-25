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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 25 Juni 2026 | 22.33 WIB

Prediksi Curacao vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Les Elephants Diunggulkan Raih Tiket ke Babak 32 Besar

Amad Diallo merayakan gol kemenangan Pantai Gading ke gawang Ekuador pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial. (CAF) - Image

Amad Diallo merayakan gol kemenangan Pantai Gading ke gawang Ekuador pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial. (CAF)

JawaPos.com - Laga antara Curacao dan Pantai Gading pada matchday terakhir Grup E Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan. 

Kedua tim masih memiliki kepentingan besar dalam perebutan tiket menuju fase gugur sehingga pertandingan diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit pertama.

Bagi Curacao, keberhasilan bertahan hingga pertandingan terakhir dengan peluang lolos yang masih terbuka sudah menjadi pencapaian yang luar biasa. 

Negara kecil dari kawasan Karibia tersebut datang ke turnamen dengan status debutan dan tidak banyak yang menjagokan mereka mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. 

Namun, performa yang ditunjukkan sejauh ini membuktikan bahwa Curacao bukan sekadar peserta pelengkap.

Perjalanan Curacao di babak grup memang diawali dengan hasil yang sangat berat saat menghadapi Jerman. 

Kekalahan telak membuat banyak pihak memperkirakan mereka akan menjadi tim pertama yang tersingkir dari Grup E. 

Akan tetapi, respons yang diberikan tim asuhan Dick Advocaat layak mendapat apresiasi. Mereka mampu bangkit dan mencuri satu poin penting saat menghadapi Ekuador melalui hasil imbang tanpa gol.

Dalam pertandingan tersebut, Curacao menunjukkan kualitas bertahan yang sangat disiplin. Seluruh pemain bekerja keras menutup ruang dan memaksa lawan kesulitan menemukan celah. 

Editor: Banu Adikara
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