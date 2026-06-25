Prediksi Curacao vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Les Elephants Diunggulkan Raih Tiket ke Babak 32 Besar

Amad Diallo merayakan gol kemenangan Pantai Gading ke gawang Ekuador pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial. (CAF)
JawaPos.com - Laga antara Curacao dan Pantai Gading pada matchday terakhir Grup E Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan.
Kedua tim masih memiliki kepentingan besar dalam perebutan tiket menuju fase gugur sehingga pertandingan diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit pertama.
Bagi Curacao, keberhasilan bertahan hingga pertandingan terakhir dengan peluang lolos yang masih terbuka sudah menjadi pencapaian yang luar biasa.
Negara kecil dari kawasan Karibia tersebut datang ke turnamen dengan status debutan dan tidak banyak yang menjagokan mereka mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.
Namun, performa yang ditunjukkan sejauh ini membuktikan bahwa Curacao bukan sekadar peserta pelengkap.
Perjalanan Curacao di babak grup memang diawali dengan hasil yang sangat berat saat menghadapi Jerman.
Kekalahan telak membuat banyak pihak memperkirakan mereka akan menjadi tim pertama yang tersingkir dari Grup E.
Akan tetapi, respons yang diberikan tim asuhan Dick Advocaat layak mendapat apresiasi. Mereka mampu bangkit dan mencuri satu poin penting saat menghadapi Ekuador melalui hasil imbang tanpa gol.
Dalam pertandingan tersebut, Curacao menunjukkan kualitas bertahan yang sangat disiplin. Seluruh pemain bekerja keras menutup ruang dan memaksa lawan kesulitan menemukan celah.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama