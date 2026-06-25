Gestur Menutup Mulut dan Pistol ke Kepala, Pesan Kuat dari Suporter Kongo di Piala Dunia 2026

Ilustrasi Kongo akan menghadapi timnas Kolombia di piala dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan cerita yang melampaui sepak bola. Di tengah atmosfer pertandingan dan sorak-sorai tribun, seorang suporter asal Republik Demokratik Kongo bernama Lumumba menjadi perhatian publik berkat aksi simbolis yang ia lakukan saat pertandingan berlangsung.
Dalam momen yang terekam kamera dan kemudian beredar luas di media sosial, Lumumba terlihat menutup mulutnya dengan satu tangan.
Sementara tangan lainnya membentuk gestur menyerupai pistol yang diarahkan ke kepala. Aksi tersebut bukan dilakukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai bentuk protes terhadap situasi yang sedang terjadi di negaranya.
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Menurut berbagai laporan dan keterangan yang beredar, gestur tersebut ditujukan untuk menyoroti konflik berkepanjangan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo.
Konflik yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Dampak konflik tersebut sangat besar bagi masyarakat sipil. Ribuan warga dilaporkan terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.
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Banyak keluarga harus hidup di kamp pengungsian dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Melalui aksinya, Lumumba ingin menyampaikan pesan bahwa penderitaan masyarakat di wilayah tersebut tidak boleh dilupakan.
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