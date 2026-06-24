Hasil Piala Dunia 2026: Menang Tipis 1-0 atas RD Kongo, Kolombia Amankan Tempat di 32 Besar

JawaPos.com - Timnas Kolombia menang tipis 1-0 atas RD Kongo di laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Rabu (24/6/2026) pagi WIB.

Kemenangan yang sangat penting bagi Kolombia, karena mereka berhasil mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar. Tim arahan Nestor Lorenzo itu kini memuncaki klasemen sementara Grup K dengan enam poin, unggul dua angka atas Portugal yang mengekor di urutan kedua.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Kolombia tampil agresif sejak menit awal. Tim berjuluk Los Cafeteros itu nyaris mencetak gol keunggulan pada menit ke-11 lewat tendangan keras James Rodriguez, namun masih bisa ditepis kiper RD Kongo, Mpasi-Nzau.

Berselang lima menit, giliran Luis Diaz yang mendapat peluang emas. Namun lagi-lagi Mpasi-Nzau tampil gemilang di bawah mistar gawang dengan menepis tendangan dari pemain Bayern Munchen tersebut.

Gempuran demi gempuran terus diberikan Los Cafeteros kepada RD Kongo. Akan tetapi, Les Leopards -julukan Timnas RD Kongo- tampil sangat disiplin sehingga membuat Luis Diaz cs kesulitan menjebol gawang Mpasi-Nzau.

Serangan-serangan yang dilancarkan Kolombia berujung buntu hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Alhasil, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol.

Babak Kedua

Usai jeda turun minum, Kolombia kembali tancap gas. Armada Nestor Lorenzo itu terus mencari celah untuk menjebol gawang Les Leopards.