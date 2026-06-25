Prediksi Skor Paraguay vs Australia: Duel Hidup dan Mati di Grup D, Socceroos Cuma Butuh Hasil Imbang

Pemain Paraguay kembali bertemu Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 setelah laga terakhir kedua tim diwarnai keributan besar yang melibatkan kedua bangku cadangan. (Instagram @albirroja)
JawaPos.com - Paraguay akan menghadapi Australia pada laga terakhir Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Jumat (26/6/2026).
Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menentukan di fase grup karena hasil akhirnya akan menentukan siapa yang berhak melaju ke babak 32 besar.
Situasi kedua tim menjelang pertandingan cukup berbeda. Australia berada dalam posisi yang lebih nyaman karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke fase gugur.
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Sementara itu, Paraguay datang dengan tekanan lebih besar karena kemenangan menjadi satu-satunya hasil yang dapat memastikan mereka tetap menjaga asa melanjutkan perjalanan di turnamen.
Persaingan di Grup D memang berlangsung ketat sejak pertandingan pertama. Amerika Serikat berhasil tampil dominan dan menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini.
Di bawah mereka, Australia dan Paraguay masih bersaing ketat untuk memperebutkan satu tiket tersisa menuju babak berikutnya.
Paraguay memulai turnamen dengan hasil yang mengecewakan setelah takluk 1-4 dari Amerika Serikat. Kekalahan tersebut membuat mereka harus bekerja keras pada pertandingan berikutnya.
Beruntung, tim asuhan Gustavo Alfaro mampu bangkit dengan kemenangan tipis 1-0 atas Turki. Kemenangan itu menjaga peluang Paraguay tetap terbuka.
Namun, selisih gol yang kurang menguntungkan membuat posisi mereka masih belum aman. Karena itu, hasil imbang tidak akan cukup bagi wakil Amerika Selatan tersebut. Mereka harus tampil menyerang sejak menit awal untuk mengejar kemenangan.
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