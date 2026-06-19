Prediksi Susunan Pemain Timnas Turki vs Paraguay: Pertandingan Sulit Bagi Yunus Akgun

Yunus Akgun pemain timnas Turki. (Dok. Yunus Akgun)
JawaPos.com - Yunus Akgun memprediksi laga akan berjalan sulit bagi tim nasional Turki saat menghadapi Paraguay. Laga Grup D tersebut akan dimainkan di Levi's Stadium, Sabtu (20/6) pukul 10.00 WIB.
Persiapan dan evaluasi sudah dilakukan timnas Turki setelah kekalahan mengecewakan dari Australia. Yunus Akgun memperkirakan laga akan berjalan sulit karena Paraguay juga ingin menang.
"Kami kecewa, kami telah melakukan persiapan. Kami telah mempelajari pelajaran kami dan besok kami akan memainkan pertandingan terakhir, itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Paraguay juga akan turun ke lapangan untuk menang," kata Yunus Akgun yang dikutip dari TFF, Jumat (19/6).
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Untuk laga besok, Yunus Akgun yakin timnas Turki bisa meraih kemenangan dengan skuad yang dibawa. Pemain 25 tahun tersebut mengetahui ekspektasi dari para pendukung.
"Skuad dan kualitas kami sangat bagus, kami memiliki kekuatan untuk menang. Kami menyadari ekspektasi, semoga kami ingin menang besok dan memberikan negara kami 3 poin," ujar Yunus Akgun.
Bermain dengan pressing tinggi bukanlah masalah bagi Yunus Akgun. Namun di laga besok, pemain Galatasaray tersebut tidak mengetahui apakah timnas Turki akan menerapkan hal itu.
"Saya suka menekan tinggi di lapangan. Tetapi ini berubah dari pertandingan ke pertandingan; apa yang diinginkan pelatih kami itu penting. Kita akan lihat apakah Paraguay akan membangun permainan dari dalam seperti Australia. Apa yang kita lakukan akan berubah tergantung pada sistem permainan mereka," pungkas Yunus Akgun.
Timnas Turki dan Paraguay sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Turki (4-2-3-1):
Kiper: Cakir
Bek: Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu
Gelandang: Yuksek, Calhanoglu, Guler, Kokcu, Yilmaz,
Penyerang: Akturtoglu
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