Prediksi Skor Turki vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Arda Guler Punya Peran Penting Kalahkan La Albirroja

Arda Guler diharapkan menjadi motor serangan Turki saat menghadapi Paraguay pada laga krusial Grup D Piala Dunia 2026. (Instagram @ardaguler)
JawaPos.com — Turki dan Paraguay menghadapi laga hidup-mati pada matchday kedua Grup D Piala Dunia 2026 di San Francisco Stadium, Sabtu (20/6/2026) pukul 10.00 WIB.
Kedua tim sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka sehingga tiga poin menjadi target wajib demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.
Turki datang dengan tekanan lebih besar setelah tumbang 0-2 dari Australia. Sementara Paraguay juga mengalami nasib serupa usai dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4 pada laga pertama Grup D.
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Turki sebenarnya tidak tampil buruk saat menghadapi Australia.
Tim asuhan Vincenzo Montella mampu mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah utama yang membuat mereka gagal mencetak gol.
Kekalahan itu sekaligus mengakhiri tren positif yang sebelumnya dibangun Turki.
Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, mereka mencatatkan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang dalam delapan pertandingan terakhir sehingga sempat disebut sebagai salah satu kuda hitam turnamen.
Kualitas individu juga menjadi nilai tambah bagi Turki.
Kehadiran Hakan Calhanoglu sebagai motor permainan serta Arda Guler dan Kenan Yildiz di lini serang membuat Crescent-Stars tetap memiliki daya ledak yang sulit diremehkan.
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