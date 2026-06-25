Prediksi Skor Ekuador vs Jerman 26 Juni 2026: Ujian Berat Ekuador Demi Dapatkan Tiket  Babak 32 Besar

JawaPos.com - Laga antara Ekuador dan Jerman pada matchday terakhir Grup E Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup.

Pertandingan yang akan berlangsung di MetLife Stadium, East Rutherford, Jumat (26/6/2026) dini hari WIB ini menghadirkan dua tim dengan kepentingan yang berbeda.

Ekuador datang dengan tekanan besar karena wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, sementara Jerman sudah memastikan status juara grup dan tampil lebih tenang menghadapi laga penutup.

Bagi Ekuador, pertandingan ini menjadi penentu nasib. Hasil yang diraih pada dua laga sebelumnya belum mampu memberikan posisi aman di klasemen.

Setelah kalah tipis dari Pantai Gading dan hanya bermain imbang tanpa gol melawan Curacao, skuad asuhan Sebastian Beccacece tidak memiliki banyak pilihan selain memburu tiga poin.

Secara permainan, Ekuador sebenarnya menunjukkan kualitas yang cukup baik sepanjang turnamen.

Mereka mampu menjaga organisasi pertahanan dengan disiplin dan tidak mudah ditembus lawan. Kehadiran pemain-pemain seperti Willian Pacho, Piero Hincapie, serta Moises Caicedo memberikan keseimbangan yang membuat tim ini sulit dikalahkan begitu saja.

Masalah terbesar yang masih menghantui La Tri justru berada di sektor penyerangan. Pada pertandingan melawan Curacao, Ekuador mendominasi jalannya laga dan menciptakan banyak peluang, namun gagal mengubahnya menjadi gol.