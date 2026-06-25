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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 25 Juni 2026 | 19.25 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jerman vs  Ekuador: Nadiem Amiri Pastikan Der Panzer Sedang Percaya Diri

Pemain timnas Jerman Nadiem Amiri. (Dok. Nadiem Amiri) - Image

Pemain timnas Jerman Nadiem Amiri. (Dok. Nadiem Amiri)

JawaPos.com - Nadiem Amiri memastikan tim nasional Jerman sedang dalam kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Ekuador. Laga Grup E Piala Dunia tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Jumat (26/6) pukul 03.00 WIB.

Dua kemenangan beruntun membuat timnas Jerman perlu menjaga momentumnya. Selain itu, Nadiem Amiri menegaskan bahwa menghadapi Ekuador tetap akan menjadi laga penting meski timnya sudah memastikan lolos ke babak 32 besar.

"Kita perlu menjaga momentum ini. Kemenangan menumbuhkan kepercayaan diri. Kita berhutang kepada tim lawan untuk mendekati pertandingan seolah-olah turnamen kita sendiri bergantung padanya. Ini masih pertandingan yang sangat penting," kata Nadiem Amiri yang dikutip dari DFB, Kamis (25/6).

Kemenangan melawan Ekuador tetap menjadi target dari timnas Jerman. Amiri juga meyakini bahwa Julian Nagelsmann tidak akan melakukan eksperimen pada laga besok.

"Banyak penggemar Jerman akan berada di stadion, dan lebih banyak lagi yang menonton di rumah. Kami ingin menang dan kami akan memberikan segalanya. Saya rasa Julian tidak akan terlalu banyak bereksperimen. Kami akan menghadapinya seperti final," tambah gelandang 29 tahun tersebut.

Di sisi lain, Amiri pernah menjadi rekan setim bek Ekuador Piero Hincapie sewaktu bermain di Bayer Leverkusen. Menurutnya, pemain yang berposisi sebagai bek tersebut memiliki kualitas luar biasa.

"Piero adalah pemain top dan berada di Arsenal karena suatu alasan. Di luar lapangan, dia pria yang menyenangkan dan sedikit gila, sementara sebagai pesepakbola dia memiliki kualitas yang luar biasa. Ekuador memiliki tim yang sangat bagus, meskipun keadaan belum berpihak kepada mereka sejauh ini di turnamen ini. Kita harus memastikan kita siap," pungkas Nadiem Amiri.

Prediksi susunan pemain Ekuador vs Jerman

Timnas Jerman dan Ekuador sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:

Ekuador (3-5-2):
Kiper: Galindez
Bek: Pacho, Ordonez, Hincapie
Gelandang: Yeboah, Caicedo, Franco, Vite, Estupinan
Penyerang: Plata, Valencia

Editor: Banu Adikara
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