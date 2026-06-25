Dapat Kartu Kuning karena Selebrasi, Ermin Mahmic Akui Emosional usai Cetak Gol untuk Bosnia dan Herzegovina

Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina Ermin Mahmic. (Dok. Instagram/@reprezentajica.ba)
JawaPos.com - Perasaan emosional dirasakan Ermin Mahmic setelah mencetak gol untuk tim nasional Bosnia dan Herzegovina saat mengalahkan Qatar. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Lumen Field, Kamis (25/6).
Ermin Mahmic berhasil mencetak gol pada menit ke-80. Dia mengaku merasa emosional dengan gol tersebut dan mendapatkan kartu kuning karena melepas bajunya saat selebrasi.
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Gol tersebut merupakan gol keduanya selama Piala Dunia 2026. Ermin Mahmic mengatakan bahwa pencapaian tersebut tidak pernah dibayangkannya bersama timnas Bosnia dan Herzegovina.
"Jujur, saya tidak pernah membayangkan semuanya akan berjalan seperti ini. Kepercayaan diri saya meningkat pesat sejak bergabung dengan tim nasional, terutama karena cara semua orang menerima saya," kata Ermin Mahmic yang dikutip dari Sportsport, Kamis (25/6).
"Saya senang dengan semua yang terjadi saat ini. Jujur saja, saat itu saya tidak memikirkan kartu kuning. Saya hanya diliputi emosi saat merayakan gol tersebut," tambah pemain 21 tahun tersebut.
Mahmic menekankan bahwa timnas Bosnia dan Herzegovina bakal terus menampilkan performa yang terbaik. Kemenangan melawan Qatar membuat mereka percaya diri dengan kemampuannya.
"Kami tentu akan terus memberikan yang terbaik. Kami ingin mencapai hasil yang luar biasa, dan kami percaya pada kemampuan kami," ujar pemain Slovan Liberec tersebut.
Peluang menuju ke babak 32 besar terbuka lebar bagi Bosnia dan Herzegovina jika bisa merebut peringkat ketiga terbaik. Untuk saat ini, Mahmic belum memikirkan siapa lawan yang bakal dihadapi di babak tersebut.
"Kami tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Bagi kami, hal terpenting adalah selalu memenangkan pertandingan yang ada di depan kami dan menjalaninya selangkah demi selangkah," pungkas Ermin Mahmic.
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