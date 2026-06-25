Burnley Degradasi, Tottenham Hotspur Resmi Datangkan Kiper Veteran Martin Dubravka Secara Gratis

JawaPos.com – Tottenham Hotspur telah resmi merampungkan kesepakatan mengejutkan untuk merekrut kiper veteran Martin Dubravka setelah ia meninggalkan Burnley karena penyesuaian keuangan klub.

Penjaga gawang yang kini berusia 37 tahun itu berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh The Clarets pada (10/6), menyusul degradasinya Burnley dari Liga Inggris musim lalu sebagai dua tim terbawah.

Kiper berkebangsaan Slovakia ini telah menjadi andalan Burnley di bawah mistar gawang sepanjang musim lalu sejak kembali ke kasta Inggris. Pemain setinggi 190 cm ini tampil dalam 35 pertandingan di liga domestik, mencatatkan empat clean sheet dan kebobolan 71 gol.

Meskipun demikian, ia berada di bangku cadangan pada tiga pertandingan terakhir musim tersebut karena pelatih The Clarets, Scott Parker lebih memilih kiper muda Max Weiss usai tim dipastikan turun kasta.

Dubravka yang pernah mencicipi sebagai kiper pelapis Manchester United dan Newcastle United itu artinya akan tetap bertahan untuk berada di kompetisi teratas Inggris, setelah tim asuhan Roberto De Zerbi mengumumkan peresmiannya pada Rabu (24/6) waktu setempat.

"Ini adalah momen yang menarik bagi saya, sebuah perjalanan dan pengalaman baru bagi saya serta keluarga. Saya sangat menantikannya,” ucap pesepak bola kelahiran Zilina tersebut di laman resmi Tottenham Hotspur.

"Segalanya (negosiasi) berjalan cukup cepat dan saya sangat senang bisa berada di sini. Saya selalu menikmati permainan tim asuhan Roberto (De Zerbi) selama bertahun-tahun dan paham betul mengenai gaya serta visinya, juga para penggemar yang luar biasa di sini.

"Tottenham Hotspur adalah salah satu klub terbesar di Liga Premier dan saya tidak sabar untuk bertemu semua orang (pemain serta staff pelatih) untuk segera memulai kiprah saya,” pungkas Dubravka.

Kini, Tottenham berupaya menambah pilihan kiper di tengah keraguan mengenai masa depan jangka panjang Guglielmo Vicario yang sempat berniat pulang ke kampung halamannya dan berkarier di Serie A.