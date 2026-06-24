Singa Atlas Incar Posisi Atas! Maroko Punya Kans Gusur Brasil Jika Taklukkan Haiti

Sesi latihan Timnas Maroko jelang meghadapi Haiti di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@equipedumaroc)
JawaPos.com – Maroko dan Brasil memang diunggulkan lolos dari grup C Piala Dunia 2026. Prediksi itu sudah mereka buktikan lewat hasil yang diraih selama laga penyisihan. Keduanya sama-sama mengantongi empat poin.
Namun, Maroko punya kans untuk menggusur Brasil di puncak klasemen dan lolos dengan status juara grup. Sebab, ketika Brasil harus menghadapi Skotlandia, Singa Atlas-julukan timnas Maroko-’’hanya’’ menghadapi Haiti besok pagi.
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Kans Maroko semakin besar lantaran Haiti sudah tak punya peluang lolos. Sebaliknya, Skotlandia masih punya harapan andai bisa mengalahkan Brasil.
Namun, konsentrasi tim asuhan Mohamed Quahbi itu sedikit terganggu. Itu menyusul pemberitaan sang kanpet Achraf Hakimi. Bek kanan Paris Saint-Germain (PSG) itu, telah dikonfirmasi akan menghadapi persidangan di Prancis atas tuduhan pemerkosaan.
Namun, Ouahbi menegaskan bahwa Hakimi tak terganggu dengan pemberitaan tersebut. ‘’Dia baik-baik saja. Dia bangun pagi ini, makan seperti yang lain, bersiap untuk pertandingan dan memotivasi semua orang," kata Ouahbi seperti dikutip AFP.
"Dia berada di ruang ganti, fokus dan bertekad untuk memberikan penampilan yang bagus. Dia melakukannya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Kami mendukungnya, dan dia sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh,’’ tandasnya.
Quahbi menegaskan, bahwa Hakimi tetap akan diturunkan pada laga krusial ini. Meski, dia sempat mendapat teror saat timnya menghadapi Skotlandia. "Dia akan memainkan lebih banyak pertandingan hebat. Dia adalah bek kanan terbaik di dunia dan dia akan menunjukkannya di Piala Dunia ini," tambah Ouahbi.
Haiti Tetap Tampil Ngotot
Di sisi lain, Les Grenadiers-julukan Haiti-tak ingin pulang tanpa poin. Haiti bertekad pulang dengan kepala tegak dengan berusaha meraih kemenangan saat menghadapi Maroko pada laga terakhir Grup C di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
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Karena itulah, Ouahbi meminta anak asuhnya tidak lengah. ”Haiti akan memberikan tantangan yang sulit meski mereka sudah tersingkir dari turnamen,” ujar Ouahbi seperti dikutip Reuters.
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