Erick Thohir Kabari Proses Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Berharap Bisa Debut di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar terkini mengenai perkembangan naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. Disebutkan, proses naturalisasi kedua pemain itu akan memasuki Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Luke Vickery dan Mitchell Baker merupakan calon pemain Timnas Indonesia. Keduanya akan menjadi kloter pertama pemain naturalisasi di era kepelatihan John Herdman.

Proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker pun berjalan ke arah positif. Permohonan naturalisasi kedua pemain tersebut sudah mendapat restu dari Komisi X dan XIII DPR RI.

Kini, kata Erick, kedua pemain keturunan tersebut tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu masih belum tahu soal jadwal rapat tersebut, namun ia memastikan kalau proses naturalisasinya mendapat dukungan penuh dari DPR RI.

"Ya, kami masih menunggu Rapat Paripurna DPR. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, Ibu Puan (Maharani), Pak (Sufmi) Dasco, dan tentu pimpinan Komisi X dan XIII yang bisa mempercepat," kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com di kantor Kemenpora, dikutip Rabu (24/5/2026).

Dalam rapat paripurna, DPR RI akan memberikan persetujuan final terhadap naturalisasi Luke dan Mitchell. Setelah itu, proses naturalisasi keduanya akan diserahkan kepada putusan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan kita tunggu paripurnanya hari apa, saya tidak tahu. Kalau selesai paripurna dikirim ke Bapak Presiden," tutur Erick.

"Bapak Presiden kemarin sudah sampaikan, apapun yang pemerintah bisa bantu untuk persiapan tim sepak bola bertanding, baik di multievent, baik juga nanti kualifikasi Piala Dunia yang sudah dimulai 2027, beliau akan terdepan mendukung," lanjutnya.

Setelah Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengabulan permohonan kewarganegaraan, proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker pun akan berlanjut ke proses pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).