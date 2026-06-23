Jelang Panama vs Kroasia: Berebut Kemenangan demi Tiket ke Babak Selanjutnya

JawaPos.com - Timnas Panama dan Kroasia akan beradu pada laga kedua Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada, Rabu (24/6) pukul 06.00 WIB, untuk mendapatkan kemenangan demi tiket ke babak gugur.

Tiga poin menjadi sangat krusial untuk Panama dan Kroasia setelah laga pertama mereka berakhir dengan kekalahan. Panama yang baru memainkan Piala Dunia keduanya setelah 2018, harus menelan kekalahan 0-1 dari Ghana di laga pertama.

Panama yang berjuluk Los Canaleros itu juga belum pernah memenangkan laga di Piala Dunia, dengan empat laga mereka di turnamen ini selalu berakhir kekalahan.

Sementara untuk Kroasia, asa tim berjuluk Vatreni untuk melangkah ke babak semifinal ketiga kali secara beruntun dimulai dengan sulit setelah dikalahkan Inggris 2-4.

Kini, Kroasia yang masih diperkuat Luka Modric dan dilatih Zlatko Dalic, berupaya untuk bangkit pada pertandingan ini demi mengamankan kelolosan ke babak selanjutnya, yang dimulai dari 32 besar.

Kedua tim masih berpeluang lolos meski sudah menelan kekalahan. Hal ini dikarenakan ajang akbar tahun ini diikuti oleh 48 peserta, sehingga yang lolos ke babak berikutnya tak hanya juara dan runner-up grup, namun juga ada delapan tim peringkat tiga terbaik.

Lima laga terakhir kedua tim Panama dan Kroasia sama-sama tak dalam performa terbaiknya dalam lima laga terakhir setelah kedua tim sama-sama hanya meraih dua kemenangan.

Dua kemenangan yang diraih Panama adalah saat mengalahkan Afrika Selatan 2-1 dan Republik Dominika 4-2, sementara dari Kroasia kemenangan yang mereka petik adalah saat menaklukkan Kolombia dan Slovenia dengan skor identik 2-1.