Inggris vs Panama: Skuad Thomas Tuchel Pincang, Reece James Dipastikan Absen Akibat Cedera

JawaPos.com - Bek kanan andalan Timnas Inggris Reece James dipastikan absen setidaknya dalam dua pertandingan berikutnya di ajang Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring. Kondisi itu menjadi pukulan bagi skuad asuhan Thomas Tuchel yang tengah bersaing di klasemen grup L.

James dilaporkan merasakan ketegangan pada otot hamstring usai tampil dalam hasil imbang 0-0 melawan Ghana di Boston, Rabu (24/6). Pemain yang juga menjabat sebagai kapten Chelsea itu memiliki riwayat cedera serupa, sehingga tim medis Inggris memilih untuk berhati-hati dalam proses pemulihannya.

Pada Jumat (26/6), James dikabarkan tidak ikut berlatih bersama skuad di Kansas City sebelum tim bertolak ke New York. Inggris dijadwalkan menghadapi Panama dalam laga terakhir Grup L pada Minggu (28/6), tetapi sang bek dipastikan absen dalam pertandingan itu. James juga berpotensi melewatkan laga babak 32 besar.

Dilansir dari The Guardian, cedera itu bukan yang pertama bagi James dalam beberapa bulan terakhir. James sebelumnya mengalami cedera hamstring saat membela Chelsea dalam laga melawan Newcastle United pada 15 Maret yang membuatnya menepi selama hampir dua bulan. Situasi itu menambah kekhawatiran terkait kebugarannya, terutama di tengah jadwal padat Piala Dunia.

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel diketahui menjadikan James sebagai pilihan utama di posisi bek kanan. Reece James dimainkan penuh selama 90 menit dalam dua laga sebelumnya melawan Kroasia dan Ghana. Namun, dengan padatnya jadwal turnamen, risiko cedera memang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan menit bermain para pemain.

Inggris sendiri menargetkan untuk menjalani hingga delapan pertandingan dalam kurun waktu 33 hari selama turnamen di Amerika Utara. Hal itu membuat rotasi pemain menjadi sangat krusial, terutama di sektor pertahanan yang saat ini mengalami keterbatasan opsi.

Situasi semakin sulit karena Tuchel sebelumnya telah kehilangan bek kanan pelapis Tino Livramento yang mengalami cedera betis menjelang turnamen dimulai. Sebagai respons, Tuchel memanggil bek tengah Chelsea Trevoh Chalobah serta mempertimbangkan Jarell Quansah untuk mengisi posisi bek kanan meski bukan posisi aslinya.

Selain itu, opsi lain yang tersedia di posisi tersebut ialah Ezri Konsa dan Djed Spence yang keduanya juga bukan spesialis bek kanan utama. Keputusan Tuchel untuk tidak memanggil bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold juga menjadi pertanyaan bagi banyak pihak.