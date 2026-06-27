Prediksi Lengkap Panama vs Inggris: Harry Kane Berpeluang Ulangi Hattrick, Three Lions Incar Juara Grup

JawaPos.com – Harry Kane berpeluang kembali menjadi mimpi buruk Panama saat Inggris memburu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup L. Delapan tahun setelah mencetak hattrick ke gawang Panama di Piala Dunia 2018, sang kapten The Three Lions kembali menjadi tumpuan utama dalam laga yang berlangsung di MetLife Stadium, Minggu (28/6) dini hari WIB. Namun, pelatih Thomas Tuchel menegaskan Inggris tidak boleh hanya bergantung pada Kane demi mengamankan kemenangan.

Konsistensi lini depan Inggris jadi sorotan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Ghana pada laga kedua Grup L, Rabu (24/6). Padahal, Harry Kane dkk sebelumnya tampil meyakinkan dengan menang 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka Piala Dunia 2026 (18/6).

Nah, ketajaman lini serang itu akan kembali jadi sorotan saat Inggris menghadapi Panama di MetLife Stadium, East Rutherford esok pagi (siaran langsung TVRI pukul 04.00 WIB). Harry Kane menjadi sorotan pada laga ini. Bukan semata perannya sebagai mesin gol The Three Lions-julukan timnas Inggris.

Tapi, Kane punya memori manis dengan Panama. Pada 24 Juni 2018 atau di Piala Dunia 2018, Kane berhasil mencetak hattrick ke gawang Panama. Inggris saat itu menang telak 6-1.

Nah, delapan tahun berselang, Kane masih menjadi tumpuan utama di lini depan. Namun, pelatih Inggris Thoma Tuchel berharap Inggris tidak hanya bergantung kepada bomber 32 tahun itu.

“Argentina mengandalkan Lionel Messi, Prancis mengandalkan Kylian Mbappe. Harry menyukai tanggung jawab (mencetak gol) itu. Kami mengandalkannya, tetapi kami tidak bergantung kepadanya.’’ Tandas Tuchel.

Incar Juara Grup Di sisi lain, Inggris sangat membutuhkan kemenangan. Sebab, tiga poin akan memastikan mereka menjadi juara grup, selama Ghana tidak mengalahkan Kroasia dengan selisih dua gol lebih banyak dari Inggris atas Panama.

Tuchel menegaskan, hasil imbang melawan Ghana tidak mengubah keyakinan timnya. “Kami tidak membutuhkan wake-up call. Semua pemain tetap waspada dan berkomitmen. Jangan terlalu tinggi ketika menang dan terlalu rendah ketika hasilnya kurang baik,” ujar Tuchel seusai laga melawan Ghana seperti dikutip Independent.

Kans Mainkan Saka-Rashford Di atas kertas, Inggris jauh lebih diunggulkan. Apalagi, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan pada dua pertandingan pertama Grup L.