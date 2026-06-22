Para Bintang Baru Telah Lahir? 3 Gelandang di Piala Dunia 2026 yang Mencuri Perhatian

Felix Nmecha. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 berjalan sepekan. Bisa ditebak, nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Lionel Messi langsung menjadi sorotan utama.
Namun, di balik gemerlap para superstar tersebut, ada kisah menarik yang diam-diam berkembang di lini tengah.
Melansir NDTV, tiga gelandang dari generasi berbeda sukses memanfaatkan panggung terbesar sepak bola untuk memperkenalkan diri kepada dunia.
Felix Nmecha dari Jerman, Ayyoub Bouaddi dari Maroko, dan Christ Oulai dari Pantai Gading tampil mengesankan dengan gaya bermain yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: mereka tampak sangat cocok dengan tuntutan sepak bola modern.
Felix Nmecha sebenarnya sudah lama diprediksi sebagai salah satu penerus lini tengah Jerman. Namun, Piala Dunia 2026 tampaknya menjadi momen yang benar-benar mengukuhkan status tersebut.
Setelah mencetak gol tercepat Jerman di Piala Dunia saat menghadapi Curacao, gelandang Borussia Dortmund itu kembali tampil impresif dalam kemenangan dramatis atas Pantai Gading.
Keunggulan terbesar pemain berusia 25 tahun tersebut adalah kemampuannya bermain di berbagai peran. Dengan tinggi 190 cm, Nmecha mampu menghentikan serangan lawan, membawa bola ke depan, hingga masuk ke kotak penalti dengan timing yang sangat baik.
Menariknya, perannya terus berubah sepanjang pertandingan. Terkadang ia terlihat seperti gelandang nomor delapan, sesekali menjadi gelandang serang, dan pada momen tertentu bahkan beroperasi layaknya striker kedua.
Fleksibilitas seperti inilah yang membuat pemain modern sangat berharga, dan Nmecha tampaknya telah menjelma menjadi sosok yang tak tergantikan dalam tim asuhan Julian Nagelsmann.
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