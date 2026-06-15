Cetak Gol Debut di Piala Dunia Bersama Jerman, Berikut Reaksi Felix Nmecha dan Nathaniel Brown

JawaPos.com - Felix Nmecha dan Nathaniel Brown merasa bahagia bisa mencetak gol pertamanya di Piala Dunia bersama tim nasional Jerman setelah mengalahkan Curacao. Laga yang berakhir dengan skor telak 7-1 tersebut dimainkan di NRG Stadium, Senin (15/6).

Gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha mencetak gol pembuka bagi timnas Jerman pada menit keenam. Dia menyebut bahwa gol tersebut merupakan momen sangat penting baginya dan keluarganya.

"Saya masih mencerna apa yang telah terjadi, dan saya sangat bahagia. Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya, tetapi juga bagi tim," kata Felix Nmecha yang dikutip dari laman DFB, Senin (15/6).

Meski berhasil menang melawan Curacao, timnas Jerman banyak belajar dari laga tersebut. Selain itu, Nmecha dan timnya mulai fokus ke pertandingan selanjutnya.

"Kami pasti bisa belajar banyak dari hasil ini. Sekarang kami harus terus maju dari pertandingan ke pertandingan," ujar pemain berusia 25 tahun tersebut.

Perasaan bahagia juga dirasakan oleh Nathaniel Brown yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia bersama timnas Jerman. Momen spesial tersebut juga makin istimewa karena keluarganya datang ke stadion.

"Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, mencetak gol di sini dalam pertandingan Piala Dunia pertama saya. Keluarga saya juga ada di sini, yang membuat ini luar biasa. Sekarang kami ingin terus bekerja. Kami sangat senang," terang Nathaniel Brown.

Pemain Eintracht Frankfurt tersebut juga menyayangkan kebobolan satu gol dari Curacao. Namun, Brown mengatakan bahwa timnas Jerman makin percaya diri setelah mencetak tujuh gol.